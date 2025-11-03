Катар пригрозил перекрыть поставки СПГ в Европу

Катар пригрозил прекратить экспорт СПГ в Европу из-за стандартов ESG

Tекст: Тимур Шайдуллин

Стало известно, что Катар может приостановить поставки сжиженного природного газа в страны Европы, если Евросоюз не изменит действующую экологическую политику, пишет ТАСС. Такое заявление сделал во время конференции ADIPEC государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

В ходе выступления министр заверил: «Мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно». Он подчеркнул, что поставки окажутся под угрозой в случае, если Европа не смягчит или не откажется от стандартов ESG.

Глава министерства добавил, что достичь нулевого уровня выбросов невозможно, подчеркнув нереалистичность подобных требований. На текущий момент Катар занимает третье место в мире по объемам запасов природного газа и является вторым крупнейшим экспортером СПГ после США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Катар в июле 2025 года уже предупреждал о возможном полном прекращении поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

Евросоюз приговорил себя к крупному энергетическому кризису.

Европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком на фоне повышения цен на газ в регионе на 40% за полгода.