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    Фильм «Мумия» – это попытка осмыслить сам факт нетипичного способа захоронения Ленина, постройки такого неоднозначно с точки зрения смыслов здания и созданного псевдорелигиозного культа.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как добиться того, чтобы тебя отвергли, а потом арестовали

    Кого весь этот пикап успешно соблазняет – так это только закомплексованных, мучительно неуверенных в себе мужчин, которые готовы платить деньги за явно ложное обещание сделать их успешными соблазнителями.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский «Мумия» тянет страну в непредсказуемое прошлое

    Если сегодня мы утверждаем, что октябрь 1917 года просто разрушил великую православную империю, а не дал человечеству возможность надеяться на «жизнь иначе», и вся советская история – ошибка, мы работаем на наших врагов.

    45 комментариев
    1 июля 2025, 12:12 • Новости дня

    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе

    Эксперт Юшков: Европе придется заплатить высокую цену, чтобы заполнить хранилища газом

    Юшков назвал четыре причины роста цен на газ в Европе
    @ Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Европа может достичь цели в 85-90% заполненности подземных хранилищ. Другое дело, что цена за это окажется слишком высокой. Ведь европейцам придется конкурировать за энергоресурсы с азиатским рынком, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Так он прокомментировал рост цен на газ в Европе на 40% за полгода.

    «Рост цен на газ в Европе создает дополнительное напряжение на внутреннем рынке. Так, чем выше стоимость энергоресурса, тем ниже конкурентоспособность всей европейской экономики», – отметил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    В качестве примера он привел производство азотных удобрений. «В России газ стоит примерно 100 долларов за 1 тыс. кубометров, в США – около 150 долларов, а странам ЕС он обходится в 450-500 долларов. В такой ситуации одними из наиболее пострадавших отраслей в Европе оказались те, что используют ресурс в качестве сырья», – пояснил собеседник.

    При этом европейские власти заверяли граждан, что пик энергокризиса пройден в 2022 году, а также обещали спад цен и установление многолетнего среднего значения в районе 300 долларов за 1 тыс. кубометров, напомнил Юшков. «Вместо этого котировки растут и удерживаются в 2025 году в коридоре 450–500 долларов. Это усугубляет положение промышленников и заставляет их задуматься о переезде, скажем, в Штаты», – продолжил эксперт.

    На фоне нереализованных обещаний собственных правительств производители из Европы готовы поверить словам Дональда Трампа. «Они считают, что «перебазирование» компаний на территорию США обеспечит их дешевым газом и защитит от тарифов, которые вводит Белый дом. Впрочем, с первым пунктом могут возникнуть проблемы. Дело в том, что американская сторона строит много СПГ-заводов. Это может привести к тому, что цена на внутреннем рынке будет формироваться в зависимости от внешнего», – рассуждает аналитик.

    «В то же время ввод новых мощностей по сжиженному природному газу в США, а также Катаре и Австралии улучшит ситуацию для Европы: на рынке появятся дополнительные объемы энергоресурсов и цена, вероятно, несколько снизится. Но едва ли такая передышка для европейцев продлится долго. Особенность последнего времени заключается в том, что постоянно появляются новые факторы, которые оказывают влияние на стоимость «голубого топлива», – указал Юшков.

    «Например, почему сейчас газ в Европе остается дорогим? Во-первых, за время отопительного сезона европейцы потратили из своих ПХГ больше, чем в предыдущие два года, когда были теплые зимы. К тому же, им пришлось поставлять энергоресурсы на Украину, что спровоцировало конкуренцию внутри стран ЕС», – пояснил экономист.

    «Во-вторых, сегодня наблюдается рост текущего потребления: в Европе установилась жаркая погода, и кондиционирование берет на себя много энергии. Поэтому на газ повышается спрос, он растет в цене, – продолжил спикер. – В-третьих, из России на континент стало поступать на 15 млрд кубометров трубопроводного газа меньше. Поэтому европейцы начали активнее конкурировать за СПГ».

    Наконец, цены вверх толкают попытки Европы заполнить свои подземные хранилища. «Я думаю, что к 1 ноября они смогут достигнуть цели в 85-90% заполненности. Другое дело, что заплатить за это придется более высокую цену, потому что перекупать энергоресурсы предстоит у азиатских рынков. Чем больше европейцы будут спешить при наличии текущего большого объема потребления газа, тем выше окажется итоговая стоимость», – заключил Юшков.

    Напомним, средняя цена газа в Европе по итогам I полугодия выросла на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года – примерно до 464 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

    Цена газа на европейских хабах перешла к росту еще осенью прошлого года и в I квартале текущего года составила 509 долларов за 1 тыс. кубометров, во II квартале – 420 долларов. В июне средняя цена выросла на 6,7% по сравнению с маем, до 439 долларов, и оказалась на 14,5% выше, чем в июне 2024 года.

    По мнению экспертов, рост стоимости спровоцировал ряд причин. Среди них – возросший отбор в отопительный сезон, необходимость раннего начала заполнения хранилищ к следующей зиме и геополитические риски. Так, давление на цены в первой половине 2025 года оказывали переговорный процесс России и США по урегулированию конфликта на Украине, продолжающиеся тарифные войны в мире и эскалация на Ближнем Востоке.

    Как отмечает ТАСС, этим летом странам Старого Света понадобится больше газа для заполнения хранилищ. В условиях ограниченного ввода новых мощностей на рынке им предстоит конкурировать за СПГ с Азией, чей спрос на топливо растет. Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует, что летние биржевые цены на газ окажутся выше, чем были зимой, что подрывает экономическую целесообразность закачки газа в ПХГ.

    Примечательно, что поставки газа по трубопроводу «Турецкий поток» в страны Евросоюза за первое полугодие 2025 года увеличились на 7%, достигнув 8,3 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют расчеты «Ведомостей» на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман в интервью изданию пояснил, что зимой стоимость газа на европейском спотовом рынке увеличилась до 500–600 долларов за 1 тыс. кубометров, что делало импорт российского газа коммерчески выгодным.

    30 июня 2025, 21:05 • Новости дня
    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире

    Правительство внесло Daimler Truck AG в санкционный перечень иностранных компаний

    Россия ввела санкции против крупнейшего производителя грузовиков в мире
    @ IMAGO/Arnulf Hettrich/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкий автоконцерн Daimler Truck AG был официально включен в российский санкционный список согласно обновленному постановлению, опубликованному на портале правовых актов.

    Правительство России внесло компанию Daimler Truck AG из Германии в перечень юридических лиц, в отношении которых действуют специальные экономические меры, передает РИА «Новости». Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    В тексте постановления указано: «Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры… Daimler Truck AG / Даймлер Трак АГ (Германия)».

    Ранее Daimler Truck владел 15% акций российского автопроизводителя «Камаз». В феврале 2024 года стало известно, что немецкая компания продала свою долю, однако генеральный директор «Камаза» не сообщил, кому именно были переданы акции.

    Daimler Truck Holding AG - крупнейший производитель грузовых автомобилей и автобусов. Создана в 2021 году путем выделения в отдельное предприятие дочерней структуры Mercedes-Benz Group.  Производит тягачи, грузовые автомобили и автобусы под торговыми марками BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses и Western Star.

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    30 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО

    Бывший тренер сборной России по фристайлу погиб в зоне СВО

    Экс-тренер сборной России по фристайлу Васильев погиб в зоне СВО
    @ ski-rus.com

    Tекст: Денис Тельманов

    В зоне проведения спецоперации погиб экс-тренер российской сборной по фристайлу Никита Васильев, ранее командовавший десантно-штурмовым подразделением.

    О гибели бывшего главного тренера сборной России по фристайлу Никиты Васильева в зоне спецоперации сообщает Федерация фристайла Петербурга, передает РИА «Новости». Васильев был командиром десантно-штурмового подразделения на линии боевых действий.

    До службы в рядах Вооруженных сил Васильев семь лет работал тренером в сборной России по фристайлу. Под его руководством спортсмены одерживали победы на международных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, актер театра и кино Вадим Алферов погиб в Курской области. Житель Екатеринбурга Константин Буйновский перестал выходить на связь после обстрела в Донбассе при выполнении боевой задачи.

    В зоне спецоперации на Украине погиб бывший министр по делам территориальных образований Саратовской области Павел Беликов.

    Комментарии (5)
    30 июня 2025, 21:40 • Видео
    Бунт студентов в Сербии. Вучич устоит?

    Сербы отметили свой главный национальный праздник Видовдан драками с полицией и перекрытием дорог, требуя отставки президента страны Александра Вучича. В чью пользу этот праздник непослушания?

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    30 июня 2025, 18:36 • Новости дня
    В Москве зарегистрировали самый холодный день июня за всю историю

    Температура в Москве 30 июня опустилась до 12,6 градуса

    В Москве зарегистрировали самый холодный день июня за всю историю
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В столице России 30 июня была зафиксирована необычно низкая температура, что побило исторические рекорды для этого дня по данным метеостанции ВДНХ.

    Как сообщает ТАСС, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 июня в Москве установлен двойной антирекорд по холоду.

    По его словам, на метеостанции ВДНХ к 15:00 температура воздуха составила лишь 12,6 градуса тепла, что стало минимальным показателем для этого дня за всю историю наблюдений. Тем самым были побиты прежние антирекорды 1962 и 1976 годов, когда температура составляла 14 и 14,7 градуса соответственно.

    Тишковец подчеркнул, что такой холод в столице в конце июня ранее не отмечался, и назвал событие уникальным. В своем телеграм-канале он отмечает важность такого температурного экстремума для климатических наблюдений города.

    Ранее о рекордно низком атмосферном давлении также сообщал другой ведущий сотрудник «Фобоса» Михаил Леус. Барометры на ВДНХ показали 728,3 мм ртутного столба. Позднее Тишковец уточнил, что давление снизилось до 728,0 мм, что стало минимумом за последние 45 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики прогнозировали в Москве температуру ниже обычной на четыре-пять градусов и до 40% июльской нормы осадков. Жителей столицы предупредили о резком похолодании, усилении ветра и проливных дождях с начала июля. В четверг в Москве ожидается возвращение летнего тепла после рекордно холодной и дождливой погоды в конце июня.

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    30 июня 2025, 13:24 • Новости дня
    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку
    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерства внутренних дел Азербайджана заявило о проведении «операции» в офисе Sputnik в Баку, связи редакции с Россией нет.

    МВД Азербайджана заявило о проведении операции в офисе Sputnik в Баку, передает РИА «Новости».

    В ведомстве подтвердили, что оперативные мероприятия проходят непосредственно в редакции агентства.

    В московском офисе Sputnik сообщили, что связь с бакинской редакцией отсутствует.

    По словам главреда RT Маргариты Симоньян, сотрудники посольства в Баку уже выехали к офису редакции, где сейчас проходит «спецоперация». Симоньян заявила, что среди сотрудников редакции Sputnik в Баку есть граждане России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых после задержаний подозреваемых в Екатеринбурге. МВД и СК заявили, что задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

    Министерство культуры Азербайджана отменило все культурные мероприятия, организованные российскими госструктурами и частными учреждениями на территории страны.

    Парламентская делегация Азербайджана отказалась участвовать в заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству с Федеральным собранием России.

    Политологи объяснили, почему Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах.

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    30 июня 2025, 16:46 • Новости дня
    Посол Азербайджана вызван в МИД из-за задержания российских журналистов в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России вызвало посла Азербайджана из-за ситуации с российскими журналистами в Баку.

    В ведомстве заявили, что причиной стали недружественные действия Баку и задержание представителей российских СМИ, к которым ранее не выдвигалось никаких претензий, передает РИА «Новости».

    Ранее Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Здание «Sputnik Азербайджан» в Баку оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, срочно вызвали в офис для выяснения обстоятельств.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

    На ваш взгляд
    Как долго продлится напряженность в отношениях между Россией и Азербайджаном?





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    30 июня 2025, 13:35 • Новости дня
    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге

    Песков: В Кремле сожалеют из-за решений Баку после задержаний в Екатеринбурге

    Кремль выразил сожаление о решениях Азербайджана после задержаний в Екатеринбурге
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальные представители Кремля выразили сожаление в связи с мерами, принятыми Азербайджаном против России после задержаний азербайджанских граждан в Екатеринбурге.

    По словам Пескова, в Кремле сожалеют по поводу решений, принятых Азербайджаном и касающихся России, после задержаний в Екатеринбурге, передает РИА «Новости».

    Песков отметил, что, по мнению российской стороны, все происходящее связано исключительно с деятельностью правоохранительных органов и не должно становиться поводом для подобных ответных действий Баку.

    Он заявил, что следует продолжать работу по разъяснению причин и характера тех событий, которые послужили причиной для таких демаршей.

    Песков также подчеркнул, что российская сторона считает необходимым объяснять причины инцидентов для предотвращения дальнейших недоразумений между странами.

    МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране после задержаний подозреваемых в Екатеринбурге.

    МВД и СК заявили, что в Екатеринбурге задержали подозреваемых в преступлениях прошлых лет.

    Министерство культуры Азербайджана сообщило об отмене всех культурных мероприятий, организованных российскими учреждениями на территории страны. Политологи объясняют, почему Азербайджан становится на сторону подозреваемых в заказных убийствах.

    Комментарии (15)
    30 июня 2025, 15:35 • Новости дня
    Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Дудя
    Прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против Дудя
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичная прокуратура направила материалы проверки в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела против журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России).

    Дудь дважды за последний год был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, передает ТАСС.

    По данным прокуратуры, несмотря на требования законодательства, Дудь продолжил публикацию сообщений и материалов в одном из мессенджеров без необходимой маркировки. «Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Дудя по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах)», – сообщили в ведомстве.

    В октябре прокуратура возбудила административное дело на Дудя за отсутствие маркировки иноагента в интервью с Артемием Лебедевым на YouTube-канале «вДудь».

    В июне Московский городской суд оставил в силе штраф в 45 тыс. рублей для Дудя за отсутствие маркировки иноагента в пяти публикациях Telegram-канала.

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    1 июля 2025, 10:55 • Новости дня
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    The Financial Times рассказала о подготовке Европы к войне с Россией
    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    На фоне ослабления поддержки США страны НАТО укрепляют восточные рубежи, увеличивают расходы на оборону и проводят масштабные учения у российской границы, пишет Financial Times.

    Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне опасений по поводу возможного конфликта с Россией и снижающейся поддержки со стороны США, передает Financial Times.

    В Финляндии, недавно вступившей в альянс, проходят регулярные масштабные учения, а резервистами числятся почти 900 тыс. человек. Представители Генштаба Финляндии отметили, что, по их мнению, защита страны – это «образ мышления», и подчеркнули важность постоянной готовности.

    Генсек НАТО Марк Рютте недавно предупредил, что Россия может быть готова применить силу против альянса в течение пяти лет. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Москва готовит новые военные операции на территории стран НАТО.

    Бывший генсек НАТО Расмуссен отметил, что успех России на Украине может подтолкнуть Владимира Путина к проверке стойкости альянса.

    На практике страны Балтики и Польша уже строят оборонительные линии, вводят обязательную воинскую службу и усиливают военные гарнизоны совместно с союзниками. В Польше реализуется проект «Восточный щит», который предусматривает создание инфраструктуры для отражения возможной атаки. Германия увеличит численность своих войск в Литве до целой бригады в ближайшие годы, а Скандинавские страны расширяют численность армий и размещают новые подразделения у границ России.

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере подчеркнул, что страна не является угрозой, но обязана быть готовой к возможным провокациям. В Литве президент Науседа отметил, что из-за географии Балтийские страны рассчитывают на быстрое прибытие подкреплений в случае атаки. В странах региона усиливаются оборонительные сооружения, строятся бункеры, внедряются современные технологии наблюдения и защиты от дронов.

    Военные эксперты отмечают, что Москва в первую очередь попытается проверить единство НАТО, а не начать полномасштабное вторжение.

    Директор эстонского Центра международной обороны и безопасности Кристи Райк заявила, что для России стратегической целью является подрыв альянса, а не захват отдельных регионов.

    В свою очередь, бывший главнокомандующий финской армии Линдберг подчеркнул, что Финляндия готова защищаться благодаря запасам топлива, продовольствия и развитой системе убежищ.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию «угрозой» для Европы. НАТО называло Россию «самой значительной угрозой для альянса».

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    1 июля 2025, 09:32 • Новости дня
    Посол Азербайджана прибыл по вызову в МИД России
    Посол Азербайджана прибыл по вызову в МИД России
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев, вызванный в МИД России, прибыл в здание министерства.

    Мустафаев не стал общаться с журналистами и проследовал в здание дипломатического ведомства без комментариев, передает ТАСС.

    В российском МИД объяснили вызов посла недружественными действиями со стороны Баку и незаконным задержанием российских журналистов.

    Ранее Азербайджан провел операцию в офисе Sputnik в Баку. Здание «Sputnik Азербайджан» в Баку оцеплено правоохранителями, а всех сотрудников, отсутствовавших на рабочих местах, срочно вызвали в офис для выяснения обстоятельств.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила об отказе Азербайджана допустить дипломатов к журналистам в Баку.

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    30 июня 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин призвал к перезапуску экономики Донбасса и Новороссии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию новых регионов, заявил о необходимости проведения крупного перезапуска экономики Донбасса и Новороссии.

    Путин отметил, что ключевая задача – раскрыть и реализовать потенциал этих территорий, укрепить их финансовую базу и повысить самодостаточность, передает ТАСС.

    «Нам нужно уже на новом этапе в полной мере раскрыть, реализовать этот огромный потенциал, обеспечить мощный перезапуск и развитие экономики наших исторических регионов, укрепить их финансовую базу, повысить самодостаточность», – заявил российский лидер.

    Он добавил, что все необходимые ресурсы и возможности для этого есть, и подчеркнул важность того, чтобы люди видели реальные перемены к лучшему. В этом случае жители будут возвращаться домой, работать, учиться, растить детей и строить планы на будущее.

    Напомним, Путин начал совещание по развитию Донбасса и Новороссии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как в 2024 году изменилась жизнь в новых регионах России.

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    1 июля 2025, 12:09 • Новости дня
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    В результате атаки беспилотника на предприятие в Ижевске погибли люди
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    После атаки украинских беспилотников на одно из предприятий в Ижевске есть погибшие и тяжелораненые, которым сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

    В своем Telegram-канале он указал, что после атаки есть погибшие, а также тяжелораненые, которым оказывается вся необходимая помощь в городской больнице.

    Бречалов отметил, что с ранеными работают психологи, а власти продолжают информировать население о новых деталях происходящего.

    Напомним, в ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников. В Ижевске атаке подверглось предприятие. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА в одном из домов оказалось повреждено остекление.

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    30 июня 2025, 15:28 • Новости дня
    Водолацкий призвал увеличить время военной подготовки в школах России

    Водолацкий предложил увеличить занятия НВП в школах до нескольких часов

    Водолацкий призвал увеличить время военной подготовки в школах России
    @ Николай Михальченко/ТАСС

    Председатель правления центра «Воин» Виктор Водолацкий заявил о необходимости расширить программу начальной военной подготовки для школьников и повысить ее уровень.

    Заявление Виктора Водолацкого прозвучало на пресс-конференции, передает ТАСС. Депутат отметил, что начальная военная подготовка должна проводиться в учебных заведениях на самом высоком уровне и занимать больше двух часов в неделю.

    По его словам, сети центров «Воин» восполняют пробел, возникший после отмены прежней системы подготовки школьников.

    Водолацкий пояснил, что центры «Воин» не только обучают военному делу, но и ведут патриотическое воспитание, в том числе через проект «Воин. Кино». «Благодаря кинематографу дети намного гармоничнее воспринимают происходящие в мире события», – отметил он.

    Он добавил, что отечественный кинематограф помогает объяснить молодежи события внутри страны и за ее пределами, а также укрепляет характер будущих патриотов России. Центр «Воин» реализует этот подход на практике.

    Центр «Воин» был создан по поручению президента России и сегодня работает в 21 регионе. Около 400 инструкторов, многие из которых прошли специальную военную операцию, обучают подростков от 14 лет огневой, инженерной, тактической подготовке, организации связи, национальной безопасности, применению беспилотных систем, оказанию первой помощи и участию в военно-спортивных играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2026 году в России стартует первая олимпиада по робототехнике для школьников с заданиями по беспилотникам.

    После 8-го класса школьников в России планируют обучать основам оказания первой помощи во внеурочной программе. Проект «Зарница 2.0» предложил школьникам и студентам уникальный опыт военной подготовки с применением современных технологий и кибербезопасности.

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    1 июля 2025, 09:41 • Новости дня
    ФСБ сообщила о систематическом использовании ВСУ химического оружия в зоне СВО

    Tекст: Александра Юдина

    Применение химического оружия Вооруженными силами Украины на территории специальной военной операции стало распространенным явлением, заявил оперативный сотрудник ФСБ России.

    Он подчеркнул, что украинская армия систематически использует запрещенные методы ведения войны, нарушая международные обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, передает ТАСС.

    По мере продвижения российских войск, по словам сотрудника, подобная деятельность только усиливается.

    Сотрудник ФСБ сообщил, что в мае 2024 года на территории ДНР на оставленных украинскими формированиями позициях была обнаружена лаборатория по синтезу синильной кислоты, а в октябре того же года найден тайник с емкостями, содержащими хлорпикрин.

    Он пояснил, что воздействие хлорпикрина вызывает острое раздражение слизистых глаз и дыхательных путей, включая удушающий эффект, который может привести к летальному исходу. Каждый случай подготовки и применения химического оружия фиксируется и документируется компетентными органами, чтобы все причастные к этим преступлениям были привлечены к ответственности, отметил собеседник спецслужбы.

    Сотрудники ФСБ и Минобороны в Кураховском районе Донецкой народной республики нашли схрон с боевым отравляющим веществом, предназначенным для использования с беспилотников.

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    1 июля 2025, 07:23 • Новости дня
    Силы ПВО за ночь сбили 60 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 1 июля силы ПВО перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотников над различными регионами России, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что из общего числа беспилотников 17 были сбиты над территорией Республики Крым, 16 – над Ростовской областью, 11 – над акваторией Азовского моря, пять – над Курской областью, четыре – над Саратовской областью, три – над акваторией Черного моря, два – над Белгородской областью, а по одному аппарату уничтожено над Воронежской и Орловской областями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и нескольких районах Ростовской области.

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    1 июля 2025, 02:56 • Новости дня
    Вступило в силу повышение ЕС пошлин на удобрения и сельхозпродукцию из России

    Tекст: Антон Антонов

    С 1 июля в ЕС начинает действовать новый режим импортных пошлин на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии, сообщают информационные агентства.

    С 1 июля установлены дополнительные тарифы в размере 50% на более чем 145 товарных позиций, включая молочные продукты, мясо, кофе, живые растения, животные жиры и растительные масла, в том числе пальмовое масло. Тарифы на удобрения, включая азотные, будут увеличиваться постепенно в течение ближайших трех лет, передает РИА «Новости».

    Еврокомиссия заявила, что эти меры будут строго контролироваться, чтобы не навредить европейским аграриям. Однако фермерские объединения в Европе выразили опасения, что пошлины на российские удобрения могут спровоцировать кризис в сельском хозяйстве ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз одобрил фактически заградительные пошлины на удобрения и сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Пошлины на удобрения будут расти постепенно в течение нескольких лет. Уже в 2025-2026 годах они достигнут 40-45 евро за тонну, а к 2030 году – 430 евро за тонну. В 2024 году экспорт удобрений из России в ЕС составил 6,2 млн тонн на сумму 2,2 млрд евро.

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