При атаке ВСУ на автобус Москва – Мелитополь пострадали три человека

БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва – Мелитополь

Tекст: Вера Басилая

«В момент происшествия в автобусе находились восемь человек: два водителя и шесть пассажиров. В результате атаки ранения получили три человека», – сообщил в Max Балицкий.

Один водитель находится в тяжелом состоянии, другой водитель и пассажир получили ранения средней степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу. Остальные пять пассажиров не пострадали.

Балицкий подчеркнул, что эта атака является актом терроризма против мирных граждан. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Балицкий сообщил о нарушении электроснабжения в Запорожской области из-за атаки беспилотника на магистральные сети. В тот же день украинский дрон нанес удар по комбинированной дорожной машине.

Следственный комитет возбудил дело о теракте после атаки БПЛА на Белгород.