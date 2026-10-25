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При атаке ВСУ на автобус Москва – Мелитополь пострадали три человека
БПЛА ВСУ атаковал рейсовый автобус Москва – Мелитополь
Украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус Москва – Мелитополь, ранения получили три человека, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«В момент происшествия в автобусе находились восемь человек: два водителя и шесть пассажиров. В результате атаки ранения получили три человека», – сообщил в Max Балицкий.
Один водитель находится в тяжелом состоянии, другой водитель и пассажир получили ранения средней степени тяжести. Все пострадавшие доставлены в больницу. Остальные пять пассажиров не пострадали.
Балицкий подчеркнул, что эта атака является актом терроризма против мирных граждан. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Балицкий сообщил о нарушении электроснабжения в Запорожской области из-за атаки беспилотника на магистральные сети. В тот же день украинский дрон нанес удар по комбинированной дорожной машине.
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