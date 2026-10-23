Массовые беспорядки в целом ряде европейских стран осенью 2026 года – это не что иное, как совершенно новый уровень поразившего их системного кризиса. В стратегическом плане он стал результатом «идеального» сочетания нескольких факторов.3 комментария
Мирошник назвал важным прецедентом возвращение из плена военных из ДНР и Крыма
Мирошник: Возвращение из плена военных из ДНР и Крыма стало важным прецедентом
Возвращение военнослужащих из ДНР, ЛНР и Крыма из украинского плена стало крайне важным прецедентом, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
«Возвращение донбассовцев и крымчан – крайне важный прецедент, достигнутый в ходе тяжелых переговоров», – цитирует Мирошника РИА «Новости». По его словам, до недавнего времени украинская сторона вычеркивала из списков обмена выходцев из ЛНР, ДНР и Крыма, игнорируя их российское гражданство.
Он добавил, что Киев предпочитал судить их по своим законам, приписывая государственную измену и другие преступления, которые нельзя вменять гражданам России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Министерство обороны сообщило об обмене военнопленными между Россией и Украиной по формуле 270 на 270.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова отметила возвращение военнослужащих из ДНР и ЛНР впервые с начала спецоперации.
Освобожденные из плена российские военные связались по телефону с родными и близкими.