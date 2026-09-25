Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!17 комментариев
Украинские беспилотники сожгли гипермаркет в Луганске
Дроны украинских боевиков провели атаку на строительный торговый центр в Луганске, вспыхнул масштабный пожар, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В Луганске вражеские БПЛА прицельно несколько раз атаковали здание крупного строительного торгового центра. Возникло серьезное возгорание», – написал он в Max.
После попадания дронов торговое помещение охватило пламя. Прибывшие на место происшествия спасатели незамедлительно приступили к ликвидации огня.
Однако из-за угрозы повторных атак украинских аппаратов сотрудникам экстренных служб пришлось приостановить работу.
Площадь возгорания достигла 27 тыс. квадратных метров. Представители оперативных ведомств подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.
В начале сентября при атаках ВСУ по муниципалитетам ЛНР пострадали семь мирных жителей.
До этого в результате атак украинских вооруженных формирований на территорию ЛНР погибли пять мирных жителей.