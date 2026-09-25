МВД Казахстана рассказало подробности гибели солдат на Каспии

МВД Казахстана: Военнослужащих унесло в море при высадке с катера в непогоду

Tекст: Мария Иванова

Военно-следственное подразделение МВД проводит досудебное расследование по факту гибели военнослужащих во время учений «Хазар корганы – 2026», пишет ТАСС.

Установлено, что 24 сентября в ходе учений на побережье Каспийского моря в 43 км от города Актау при высадке личного состава с катера «Кайсар» в условиях неблагоприятной метеорологической обстановки военнослужащие были унесены в море.

В Мангистауской области во время проведения учений ВМС на побережье Каспийского моря из-за резкого ухудшения погоды и порывистого ветра в открытое море унесло 17 военнослужащих. 14 из них погибли. В результате оперативно принятых мер трое были спасены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу были установлены виновные в гибели военных на Каспии.

Ранее число погибших достигло 14 человек.

В четверг в Казахстане возбудили уголовное дело после инцидента.