Украинская сторона нарушила соглашение о неразглашении, раскрыв информацию о задержании двух северокорейских солдат, передает The Korea Times. Южнокорейский депутат от правящей партии Ли Сон Квон заявил о недовольстве спецслужб Южной Кореи действиями Киева.

«Национальная разведывательная служба выразила сильное сожаление по поводу того, что Украина нарушила соглашение о неразглашении», – подчеркнул парламентарий. По его словам, разведка планировала провести тщательный допрос задержанных для получения ценной информации о северокорейских войсках, участвующих в конфликте.

Однако преждевременное раскрытие факта задержания украинскими властями сорвало эти планы. Разведка Южной Кореи считает, что действия Киева нанесли ущерб совместным усилиям по сбору разведданных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных.

Ранее южнокорейская разведка сообщила о вероятной отправке солдат КНДР в Россию.

В ответ Сеул запланировал нарастить объемы военной помощи Киеву.