За ночь над Воронежской областью уничтожили 28 дронов ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и 14 районами области было обнаружено и уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов», – указал Гусев в Max.

Он отметил, что, согласно предварительным сведениям, никто не пострадал.

Упавшие обломки беспилотника в Воронеже повредили дачный домик.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября над Воронежской областью ПВО поразила 33 украинских беспилотника.

В конце августа из-за падения обломков дронов два села и хутор остались без электроэнергии.

В июле при атаке на пригород Воронежа погиб трехлетний мальчик.