  • Новость часаРоссийские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запрос на победу объединил россиян на выборах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    На Украине оставшихся без работы металлургов назвали «добычей ТЦК»
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Днепропетровске и Кривом Роге
    Меркель после провала ХДС призвала вернуться к идеям Аденауэра
    Путин назвал Лужкова патриотом
    Один из основателей УНА-УНСО Карпюк ликвидирован в зоне спецоперации
    Медведев назвал партию Ле Пен русофобской
    Мнения
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    4 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

    6 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    22 сентября 2026, 07:16 • Новости дня

    Тайфун «Дуцзюань» унес жизни трех человек в Японии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Й прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья главного японского острова Хонсю, сообщила полиция пострадавших префектур Канагава и Тиба, примыкающих к Токио.

    Тайфун «Дуцзюань» прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю, передает ТАСС. В результате стихийного бедствия три человека погибли из-за оползней, вызванных сильными ливнями. Еще двое местных жителей считаются пропавшими без вести, сообщила полиция префектур Канагава и Тиба.

    Проливные дожди привели к массовым подтоплениям в регионе. В некоторых районах за двое суток выпало более 410 мм осадков. Накануне, 20 сентября, власти рекомендовали более чем 1,6 млн человек переместиться в безопасные места.

    Несмотря на улучшение погодных условий, в районе Токио приостановлено движение по многим железнодорожным направлениям. Специалисты планируют проверить состояние путей и оборудования после прошедших ливней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, японские авиакомпании предупредили пассажиров о возможных задержках из-за тайфуна. Накануне столичные аэропорты отменили более 520 вылетов. Железнодорожные компании приостановили движение поездов на ряде линий.

    21 сентября 2026, 13:46 • Новости дня
    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции

    Песков отверг обвинения Марин Ле Пен в угрозах со стороны России

    Песков ответил на обвинения Ле Пен в угрозах Франции
    @ Emile Windal/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неприемлемыми заявления лидера фракции «Национальное объединение» во Франции Марин Ле Пен, что Москва якобы пытается влиять на политику Парижа путем угроз.

    «С такими заявлениями мы категорически не согласны, мы их не приемлем», – подчеркнул представитель Кремля. Ранее политик обвинила российскую сторону во враждебных действиях из-за передачи под временное управление активов французских компаний, передает РИА «Новости».

    Речь идет об объектах ретейлера Auchan, производителя Nestle и логистической группы FM Logistic. Мера также затронула бывшее подразделение Leroy Merlin. При этом Песков добавил, что Россия не угрожает ни Франции, ни какому-либо другому государству в Европе и никого не шантажирует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными опасения Парижа об угрозе военного конфликта.

    Ранее Кремль указал на усиление Францией политического давления на Москву.

    Партия Марин Ле Пен перед выборами удалила со своего сайта информацию о намерении развивать дипломатические связи с Россией.

    Комментарии (14)
    21 сентября 2026, 19:37 • Новости дня
    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей

    Исследование: Польза кальция и витамина D для костей сильно переоценена

    Ученые доказали бесполезность приема кальция для здоровья костей
    @ Friedrich Saurer/imagebroker.com/Global Look Press

    Прием кальция и витамина D отдельно или в сочетании практически не снижает риск переломов и падений у большинства пожилых людей. К такому выводу пришли канадские исследователи, проанализировавшие данные 69 рандомизированных испытаний с участием более 153 тыс. взрослых.

    Кальций считается основным структурным компонентом костной ткани, а витамин D помогает организму усваивать его и поддерживает нормальный обмен веществ в костях. Несмотря на это, предыдущие исследования не давали убедительных доказательств того, что прием таких добавок позволяет предотвратить переломы.

    В ходе нового обзора ученые изучили результаты испытаний, в которых сравнивался прием кальция, витамина D или их сочетания с плацебо либо отсутствием лечения. Основное внимание исследователи уделили влиянию добавок на частоту переломов в результате падений. Результаты обзора опубликованы в научном журнале The BMJ.

    Анализ 11 испытаний с участием 9 тыс. 067 человек показал, что кальций практически не влияет на вероятность переломов. Аналогичные выводы были сделаны по итогам 36 исследований витамина D, охвативших 92 тыс. 045 участников.

    Еще 15 испытаний с участием 51 тыс. 126 человек касались совместного приема кальция и витамина D. Существенного снижения риска переломов исследователи также не обнаружили. Схожие результаты были получены при отдельном рассмотрении переломов шейки бедра и случаев падения.

    Общие выводы сохранились после учета возраста и пола участников, наличия у них переломов и падений в прошлом, а также среднего количества кальция, поступавшего с пищей.

    Авторы обзора считают, что полученные данные не подтверждают целесообразность регулярного приема кальция и витамина D для предотвращения переломов. По их мнению, врачам, разработчикам медицинских рекомендаций и регулирующим органам следует пересмотреть действующие подходы к назначению таких добавок.

    При этом ученые подчеркнули, что выводы могут не распространяться на людей с отдельными заболеваниями костей и пациентов, принимающих лекарства от остеопороза. Необходимость приема добавок в таких случаях должна определяться индивидуально.

    В сопровождающей обзор редакционной статье специалисты предложили уделять больше внимания методам профилактики с доказанной эффективностью. В их число входят упражнения на равновесие и силовые тренировки, способствующие укреплению мышц, улучшению устойчивости и поддержанию физической активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе россияне пожаловались в Роспотребнадзор на опасные дозировки витамина D в популярных добавках. Летом врач Александр Мясников призвал пациентов отказаться от сдачи анализов на этот элемент без строгих медицинских показаний. В прошлом году отечественные ученые разработали новый калькулятор оценки риска переломов у пожилых людей.

    Комментарии (6)
    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 12:18 • Новости дня
    Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом
    Жена Стаса Михайлова объявила о расставании с певцом
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Супруга народного артиста России Стаса Михайлова Инна публично объявила о разрыве отношений с певцом, об этом она объявила в социальных сетях.

    «Человек-fake! Мы больше не вместе. Пожалуйста, я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда!» – написала Инна Михайлова в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Пара познакомилась в 2006 году, а свадьбу сыграла во Франции в 2011 году. В браке родились две дочери: Иванна в 2009 году и Мария в 2012 году. От предыдущих отношений у Стаса Михайлова есть сын Никита и дочь Дарья, а у Инны – сын Андрей и дочь Ева от футболиста Андрея Канчельскиса.

    В мае 2026 года мировой судья расторг брак режиссера Федора Бондарчука с актрисой Паулиной Андреевой.

    Месяцем ранее рэпер Джиган и Оксана Самойлова завершили бракоразводный процесс подписанием мирового соглашения.

    Комментарии (17)
    21 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Мерц отказался уйти в отставку
    Мерц отказался уйти в отставку
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам земельных выборов впервые в истории не прошел в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, при этом канцлер Фридрих Мерц отказался покидать свой пост.

    Христианско-демократический союз не преодолел проходной барьер и не прошел в ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это первый случай в истории ФРГ, когда ХДС остался без мест в региональном парламенте, пишет Deutsche Welle.

    Несмотря на историческое поражение своей партии на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать пост канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании. Накануне Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На прошлой неделе партия Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии.

    Комментарии (8)
    21 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Молдавии Майя Санду собирает Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса в преддверии отопительного сезона.

    Президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис перед началом отопительного сезона, передает РИА «Новости».

    Власти страны готовятся к сложной зиме из-за существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике на фоне решения профильного агентства повысить тариф на газ на 41%.

    «Президент проведет в понедельник заседание Высшего совета безопасности. На повестке дня – влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости перед холодным сезоном», – заявили в администрации главы государства.

    В Кишиневе после подорожания газа вновь обсуждается рост расходов на отопление. Действующий тариф на тепло составляет около 115 долларов за гигакалорию, однако поставщики уже направили заявки на его повышение. Правительство вынуждено выделять компенсации из бюджета, чтобы покрыть базовую часть расходов граждан на фоне рекордного падения их покупательной способности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал октябрьский рост тарифов на газ.

    Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан предсказал неизбежное подорожание электроэнергии для потребителей.

    Весной Высший совет безопасности республики одобрил повышение налога на добавленную стоимость на природный газ.

    Комментарии (14)
    21 сентября 2026, 17:21 • Новости дня
    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей

    Качиньский: Киев хотел втянуть Польшу в конфликт созданием единого государства

    Качиньский раскрыл «странную идею» Киева об объединении с Польшей
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский заявил о попытках Киева втянуть Варшаву в конфликт путем создания единого государства.

    Украина в начале конфликта рассчитывала на действия Варшавы, которые оказались неприемлемыми для польской стороны, заявил Качиньский, передает РИА «Новости». Выступая на молодежном конгрессе «Молодежь за Польшу завтрашнего дня», политик отметил изменение позиции украинского руководства.

    «Обычно находилось решение, которое поддерживало бы хорошие польско-украинские отношения. <...> Позже события стали разворачиваться совершенно по-другому, но здесь нужно четко отметить, что украинцы изменили свое мнение. Думаю, изначально у них была несколько странная идея – втянуть нас в эту войну, даже на основании создания единого государства», – сказал Качиньский.

    Политик также предположил, что статус Польши как члена НАТО повлиял на планы Киева. Он добавил, что украинская сторона, вероятно, считала возможным вступление в альянс через объединение двух стран. До конца 2023 года партия «Право и справедливость», лидером которой является Качиньский, находилась у власти в Польше.

    Напомним, бывший президент Польши Анджей Дуда обвинил Киев в попытках втянуть страны НАТО в вооруженное противостояние с Россией.

    Весной прошлого года Ярослав Качиньский подтвердил планы Североатлантического альянса по отправке миротворческой миссии на украинскую территорию.

    Ранее Владимир Зеленский анонсировал будущее исчезновение политических и экономических границ между двумя государствами.

    Комментарии (9)
    21 сентября 2026, 22:12 • Новости дня
    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений

    Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений

    Российские войска начали наступление на Доброполье с двух направлений
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские вооруженные силы продолжают успешное наступление, двигаясь к стратегически важному городу Доброполье одновременно с двух разных направлений, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин заявил, что ВС России успешно продвигаются к Доброполью, двигаясь одновременно с южного и северо-восточного направлений, передает ТАСС.

    «Наши подразделения сейчас продвигаются с нескольких направлений к Доброполью с южного направления и с северо-восточного направления», – рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

    Руководитель региона подчеркнул стратегическую важность этого населенного пункта. По его словам, именно через Доброполье проходит ключевая трасса со стороны Днепропетровской области, обеспечивающая снабжение украинской группировки в Краматорске и Славянске.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о вклинивании российских войск в оборону ВСУ около Доброполья.

    В начале сентября на территории города начались активные уличные бои.

    Летом президент России Владимир Путин заявил о преодолении сложной линии инженерных заграждений на этом направлении.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    «Справедливая Россия» преодолела пятипроцентный барьер на выборах в Госдуму
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Партия «Справедливая Россия» набрала необходимые пять процентов голосов избирателей для прохода в Государственную думу по федеральному списку, следует из подсчетов ЦИК.

    Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦИК.

    «Справедливая Россия» по результатам обработки 96,91% протоколов набрала 5% голосов, необходимые для прохождения в Госдуму по федеральному списку.

    Лидирующую позицию на выборах удерживает «Единая Россия», получившая поддержку 57,82% избирателей. Второе место занимает КПРФ с результатом 13,76% голосов. Вслед за ними располагаются ЛДПР, набравшая 9,01%, и партия «Новые люди» с 7,96%.

    Остальные политические объединения пока не преодолевают проходной барьер. Партия пенсионеров получает 1,98%, Российская экологическая партия «Зеленые» – 1,16%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,71%, а Партия прямой демократии замыкает список с 0,35%. Предварительные результаты продолжают обновляться по мере поступления данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам обработки 95,45% протоколов в нижнюю палату парламента проходили только четыре политические силы.

    После подсчета 96,06% бюллетеней партия «Справедливая Россия» набрала 4,97% голосов избирателей.

    По предварительным данным ЦИК, партия «Единая Россия» займет рекордные 355 депутатских кресел.

    Комментарии (13)
    21 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин назвал неэффективной идею переноса столицы из Москвы в другие регионы

    Собянин оценил идею переноса столицы из Москвы в другие регионы
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин назвал идею переноса столицы России в другие регионы сложным и неэффективным решением, не приносящим пользы на практике.

    Собянин высказал свое мнение в рамках ХI Московского финансового форума, передает ТАСС. Градоначальник оценил возможный перенос главного города страны за Урал, в Сибирь или на Дальний Восток.

    «Первое, что просится на ум, когда говорят о том, как сделать так, чтобы во всех регионах было, как в Москве, ну, наверное, каждый год переносить столицу нашей Родины в разные регионы, и, глядишь, все счастливо заживут. Хотя такие мысли, вы знаете, всегда есть. Перенести куда-нибудь за Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и так далее. Я думаю, что это не самое простое и не самое эффективное решение», – подчеркнул мэр.

    Политик также добавил, что международный опыт подобных перемещений административных центров не продемонстрировал положительных результатов и ни к чему не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года заместитель главы администрации президента Максим Орешкин отметил неэффективность переноса столицы в Сибирь.

    Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков высказывался за переезд главного города России во Владивосток.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал нереализуемой инициативу перемещения столицы в Иркутск.

    Комментарии (29)
    21 сентября 2026, 08:30 • Новости дня
    Украинские войска оставили ключевые укрепленные позиции в Доброполье

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал, что успешное наступление российских войск заставило украинские подразделения отступить из нескольких хорошо укрепленных районов в Доброполье.

    «ВС РФ расширили зону контроля в районе Дружковки, охват населенного пункта увеличился. Также наши войска имели значительный успех в Доброполье – вооруженные формирования Украины были вынуждены оставить несколько хорошо укрепленных ключевых позиций», – сообщил эксперт.

    По его словам, противник не прекращает контратаковать у Красного Лимана с привлечением националистических подразделений. Одновременно украинские силы пытаются вернуть утраченные рубежи в славянско-краматорской агломерации. Ранее Министерство обороны сообщало об уличных боях в центральном районе Доброполья, передает ТАСС.

    За минувшую неделю общие потери Киева убитыми и ранеными составили 9,3 тыс. человек, включая иностранных наемников. Наибольший урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки войск «Центр» в ДНР и Днепропетровской области.

    Кроме того, военные уничтожили 5,7 тыс. беспилотников и 16 морских судов. Были ликвидированы 35 орудий полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной борьбы и более 600 различных боевых машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные разрушили укрепрайоны противника под Добропольем.

    В рядах украинских военнослужащих на этом участке фронта из-за стремительного продвижения сил России началась паника.

    Ранее командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Абдулазиз Шихабидов доложил о потере противником более шести тысяч человек на данном направлении.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Российский завод американской компании Aptar передали во временное управление

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский завод производителя пластиковой упаковки Aptar перешел под временное управление компании «Эйч энд Эн», известной как «Логика молока».

    Российское предприятие производителя пластиковой упаковки Aptar перешло под временное управление компании «Эйч энд Эн» («Логика молока»), передает ТАСС. Соответствующее решение закреплено в указе президента России.

    В документе уточняется, что передаче подлежат 100% долей в уставном капитале ООО «Аптар Владимир». Ранее этот актив принадлежал американской компании Aptar Europe Holding.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе президент России передал активы торговых сетей «Ашан» и «Леруа Мерлен» во временное управление компании «Л.Е.В. менеджмент».

    В середине сентября производитель тары Canpack объявил о полном выходе с российского рынка.

    В августе глава государства отменил режим временного управления для двух дочерних предприятий этой польско-американской компании.

    Комментарии (5)
    22 сентября 2026, 00:28 • Новости дня
    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к идеям Аденауэра

    Меркель после провала ХДС на выборах призвала вернуться к истокам

    Tекст: Катерина Туманова

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала Христианско-демократический союз (ХДС) вернуться к идеям Конрада Аденауэра после провала партии на выборах в ландтаги Мекленбург – Передняя Померания и Берлин.

    Выступая на открытии художественной выставки в Бундестаге, бывший канцлер Германии Ангела Меркель сравнила текущую политическую ситуацию с эпохой первого канцлера Аденауэра, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

     «Для него было очевидно: нужно наводить мосты. И в то же время автоматически следовало, с кем такие мосты наводить нельзя», – отметила она.

    Политик предложила задуматься над тем, чему можно научиться у первого канцлера ФРГ после неудачных земельных выборов. Она подчеркнула, что Аденауэр извлек уроки из прошлого и осознал важность открытости людям при сохранении собственных ценностей.

    Меркель напомнила, что Аденауэр считал основой сил ХДС консервативный, либеральный и христианско-социальный источники, и пояснила, что для него были важны мосты между работодателями и наемными рабочими, мужчинами и женщинами, экологией и экономикой, городом и деревней, между конфессиями и поколениями.

    «Сегодня я бы добавила к этому: между людьми с миграционным прошлым и без него. Я думаю, в этом и должен заключаться ориентир для народной партии, именно это наследие он нам оставил. И это наведение мостов, которое сегодня наверняка стало сложнее, необходимо продолжать», – сказала она.

    Напомним, 20 сентября в Мекленбурге – Передней Померании победила партия АдГ с 38,2% голосов, СДПГ получила 35,5%, а ХДС показал худший результат в истории – 4,9%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании, отметив кризис доверия населения к властям ФРГ. При этом канцлер приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение поста.

    Комментарии (2)
    21 сентября 2026, 08:06 • Новости дня
    Жители Чернигова вышли на бунт против принудительной мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Чернигов местные жители устроили стихийную акцию протеста против принудительной мобилизации, попытавшись отбить мужчину у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В Чернигове произошел стихийный бунт местных жителей против ТЦК и принудительной мобилизации. Сотни людей перекрыли дорогу и попытались освободить похищенного «людоловами» мужчину», – рассказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе жители Одессы заблокировали автомобили сотрудников военкомата для спасения мобилизованного земляка.

    В конце августа в Тернополе вспыхнул массовый протест против жестких действий военных.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждал об угрозе масштабного силового противостояния в обществе.

    Комментарии (3)
    21 сентября 2026, 18:24 • Новости дня
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    Собянин ответил шуткой о «сарае и коммунизме» на идею использовать ИИ в финансах
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Мэр Москвы Сергей Собянин ответил анекдотом на предложение министра финансов России Антона Силуанова обсудить использование искусственного интеллекта в управлении финансами.

    Разговор состоялся на полях XI Московского финансового форума, передает ТАСС. «Антон Германович, когда денег нет, всегда говорят об искусственном интеллекте. Как в том анекдоте, знаете, когда на колхозном собрании обсуждали два вопроса, первый – строительство коммунизма, а второй – строительство сарая. Слушайте, на строительство сарая денег нет, сразу перейдем к обсуждению вопроса о коммунизме. И мы с вами, давайте поговорим об искусственном интеллекте», – ответил глава города на инициативу министра.

    Силуанов с юмором воспринял слова мэра и добавил, что тема внедрения новых технологий остается интересной и недооцененной. Он отметил, что недавно на встрече финансовой «двадцатки» этому вопросу посвятили отдельную сессию. По словам министра, использование нейросетей помогает экономить средства и находить дополнительные резервы в бюджетах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года глава Минфина Антон Силуанов сообщил о внедрении искусственного интеллекта в процесс подготовки федерального бюджета.

    Ранее министр назвал бюджетное планирование неподвластной нейросетям сферой из-за нехватки у них человеческих качеств.

    Мэр Москвы Сергей Собянин в конце прошлого года выразил уверенность в отсутствии угрозы массовой безработицы из-за новых технологий.

    Комментарии (6)
    21 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    На Украине предложили убрать слова о смерти из гимна

    На сайте кабмина Украины зарегистрировали петицию об изменении текста гимна

    На Украине предложили убрать слова о смерти из гимна
    @ Andreas Stroh/ZUMA/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    На сайте кабинета министров Украины зарегистрирована петиция с предложением изменить государственный гимн, заменив строки о смерти идеями жизни и процветания.

    На сайте кабинета министров Украины появилась петиция с призывом обновить текст государственного гимна, убрав из него слова, связанные со смертью. Инициатива призывает сосредоточиться на утверждении жизни и мира, передает ТАСС.

    Автор предложения считает необходимым сохранить музыку, но переписать слова. Начальные строки о том, что «еще не умерли ни слава, ни воля», предлагается заменить фразой, что слава и воля Украины процветают. Слова о готовности положить душу и тело за свободу хотят поменять на утверждение о пробуждении души и тела.

    Кроме того, из текста предложено полностью исключить пожелания гибели врагам. Вместо этого инициатор советует добавить строчку о мирной жизни со всем белым светом.

    Для рассмотрения кабинетом министров петиция должна собрать 25 тыс. подписей. В настоящий момент инициативу поддержали менее полутора тысяч человек, до конца голосования остается 88 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной польские футбольные фанаты освистали украинский гимн перед началом матча.

    Комментарии (19)
    Главное
    Мадьяр исключил строительство в Венгрии нефтехранилищ для Украины
    В «Ашане» заявили о продолжении работы после смены управления
    Минобрнауки предложило изменения в порядок приема в российские вузы
    Макрон попросил ЕК смягчить топливные стандарты ради снижения цен
    Трамп сообщил о подготовке крупной сделки по закупке калия у Белоруссии
    Минздрав: Женщины болеют раком чаще мужчин
    Робот нокаутировал человека на турнире по смешанным единоборствам в США

    Как странам БРИКС лишить доллар уникального статуса

    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

    Перейти в раздел

    Победу на выборах в Госдуму одержала вся Россия

    Прошедшие выборы в Госдуму принесли сразу несколько побед. «Единая Россия», по предварительным данным, получила более половины голосов, еще четыре партии сохранили представительство в парламенте. Но главным результатом стала рекордная явка в 56,6% – несмотря на внешнее давление, россияне пришли на выборы и показали, что им небезразлично будущее страны. Подробности

    Перейти в раздел

    Внешние попытки сорвать выборы сплотили россиян

    Киев задействовал дроны, кибератаки и прямые удары по избирательной инфраструктуре, рассчитывая повлиять на настроения граждан и снизить явку на выборах в России. Однако этот план сработал в обратную сторону: к середине заключительного дня голосования на участки пришли более 50% избирателей, что превысило итоговый показатель явки на выборах 2016 года. По мнению экспертов, внешнее давление лишь усилило консолидацию общества и стремление россиян выразить свою позицию. Подробности

    Перейти в раздел

    США намерены захватить контроль над ключевыми точками космоса

    Грандиозную задачу декларируют американские военачальники: военное господство во всем ближнем космосе. В то же время они признают, что даже у такой сверхдержавы, как США, «наступательных возможностей» для этого не хватает. Как Пентагон видит решение этой проблемы и почему Луна имеет в данном случае едва ли не ключевое значение? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

    • У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

      В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги? Действительно, а куда?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

    • Как стать почетным донором России в 2026 году: сколько раз нужно сдать кровь, выплаты и льготы

      Донорство крови в России может быть отмечено федеральным званием «Почетный донор России», а в ряде субъектов – и собственным региональным званием; они дают право на денежные выплаты и набор социальных гарантий. Ниже – условия получения статуса, необходимое количество донаций и актуальные размеры выплат.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации