Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Тайфун «Дуцзюань» унес жизни трех человек в Японии
Й прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья главного японского острова Хонсю, сообщила полиция пострадавших префектур Канагава и Тиба, примыкающих к Токио.
Тайфун «Дуцзюань» прошел вдоль центральной части тихоокеанского побережья японского острова Хонсю, передает ТАСС. В результате стихийного бедствия три человека погибли из-за оползней, вызванных сильными ливнями. Еще двое местных жителей считаются пропавшими без вести, сообщила полиция префектур Канагава и Тиба.
Проливные дожди привели к массовым подтоплениям в регионе. В некоторых районах за двое суток выпало более 410 мм осадков. Накануне, 20 сентября, власти рекомендовали более чем 1,6 млн человек переместиться в безопасные места.
Несмотря на улучшение погодных условий, в районе Токио приостановлено движение по многим железнодорожным направлениям. Специалисты планируют проверить состояние путей и оборудования после прошедших ливней.
Как писала газета ВЗГЛЯД, японские авиакомпании предупредили пассажиров о возможных задержках из-за тайфуна. Накануне столичные аэропорты отменили более 520 вылетов. Железнодорожные компании приостановили движение поездов на ряде линий.