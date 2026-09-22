В Полтавской области повредили объект критической инфраструктуры

Военный эксперт спрогнозировал ускорение продвижения ВС России в зоне СВО

Дандыкин спрогнозировал ускорение продвижения ВС России в зоне СВО

Tекст: Дарья Григоренко

Дандыкин выразил мнение, что российские войска ускорят движение вперед. По его словам, об этом свидетельствуют сентябрьские события, когда за один день удавалось брать под контроль до пяти населенных пунктов, передает Lenta.Ru.

«Чем больше бить будем по тылам, по дальним, по ближним, что и делается, по переправам, чтобы они получали как можно меньше вооружения, тем эффективнее наши бойцы будут продвигаться вперед», – высказался Дандыкин. Он добавил, что противник оказывает ожесточенное сопротивление, но динамика улучшится.

Сложности создает надвигающаяся осень и огромное количество беспилотников, которые сбрасывают мины. Эксперт подчеркнул необходимость подавления управления дронами для успешного наступления.

«Ранения в основном минно-подрывные. Мины разбрасывают, в том числе с беспилотников. Хоть и говорят, что их можно обойти, – пойди попробуй. Беспилотников много, и в том числе мелких – как комаров по влажной погоде. И конечно, надо зачистить сначала управление беспилотниками, чтобы пойти вперед. Все это сказывается на продвижении. Мы работаем над этим. Как сказал президент [России Владимир Путин], в 22 раза увеличено количество боеприпасов, в том числе различных беспилотников», – сообщил военный.

Дандыкин также согласился с мнением бывшего генерала НАТО Харальда Куята о скором установлении полного контроля над ДНР и ЛНР. Эксперт отметил важность Добропольского направления, где Россия может перерезать коммуникации снабжения противника, и спрогнозировал учащение массированных ударов по западным границам и инфраструктуре.

«Они будут идти на диверсии, пытаться отвлекать какими-то мелкими контрнаступами, контратаками, конечно, будут обстреливать пытаться. Но наши, видите, сейчас реально уже бьют по границе по западной, там, где пункты пропуска и мосты, или производства. И я думаю, что теперь эти массированные удары будут гораздо чаще, нежели раньше, после всего, что они тут, особенно в последние два дня, натворили или пытались натворить», – рассказал Дандыкин.

«Я уверен, что подвижки будут и все-таки в ближайшей перспективе Донбасс будет освобожден», – сообщил Василий Дандыкин, военный эксперт.

«Основные сложности в чем состоят? Видите, мы котел организовали, но ведь не хотят сдаваться. Мы там, конечно, бережем людей, но там, несомненно, будет посложнее, потому что это серьезные города с серьезными промышленными предприятиями под землей и т. д. Я думаю, мы сейчас находим средства поражения, будет применяться массированная авиация с корректируемыми бомбами особой мощности и все, что может применяться», – заключил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин констатировал старт решающих сражений в зоне спецоперации.

Военный эксперт сообщил о переходе украинской армии к вынужденной обороне в районе Красного Лимана.

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