Разыскиваемый за терроризм россиянин попался полиции в греческом порту

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчину поймали в порту города Игуменица на северо-западе страны, передает РИА «Новости».

Он разыскивался за преступления, связанные с терроризмом, пояснили в местной прессе.

При проверке личности через европейскую базу данных выяснилось, что задержанного разыскивают российские власти. Ему вменяют совершение преступлений террористической направленности и участие в незаконной группировке.

Ранее этот человек пытался получить шенгенскую визу в Германии, однако получил отказ. Сейчас подозреваемого передали в органы прокуратуры, а фальшивые бумаги изъяли, предварительное расследование инцидента проводит Центральное портовое управление Игуменицы.

В октябре прошлого года в Марокко задержали разыскиваемого за связи с террористами россиянина.

В мае 2025 года турецкие силовики поймали объявленного Россией в международный розыск за терроризм мужчину.

Осенью того же года в аэропорту Сочи правоохранители арестовали подозреваемого в вербовке граждан в террористическую организацию.