Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Разыскиваемый за терроризм россиянин попался полиции в греческом порту
Правоохранители в Греции арестовали 39-летнего гражданина России, который пытался покинуть страну по фальшивым документам и находился в розыске за участие в террористической деятельности.
Мужчину поймали в порту города Игуменица на северо-западе страны, передает РИА «Новости».
Он разыскивался за преступления, связанные с терроризмом, пояснили в местной прессе.
При проверке личности через европейскую базу данных выяснилось, что задержанного разыскивают российские власти. Ему вменяют совершение преступлений террористической направленности и участие в незаконной группировке.
Ранее этот человек пытался получить шенгенскую визу в Германии, однако получил отказ. Сейчас подозреваемого передали в органы прокуратуры, а фальшивые бумаги изъяли, предварительное расследование инцидента проводит Центральное портовое управление Игуменицы.
В октябре прошлого года в Марокко задержали разыскиваемого за связи с террористами россиянина.
В мае 2025 года турецкие силовики поймали объявленного Россией в международный розыск за терроризм мужчину.
Осенью того же года в аэропорту Сочи правоохранители арестовали подозреваемого в вербовке граждан в террористическую организацию.