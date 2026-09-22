Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
Президент Киргизии ответил на обвинения в обходе антироссийских санкций
Президент Киргизии Жапаров опроверг помощь России в обходе западных санкций
Президент Киргизии Садыр Жапаров назвал неверными сообщения западных СМИ о помощи республики России в обходе санкций и поставках военной продукции.
Садыр Жапаров прокомментировал публикацию в газете The New York Times, в которой сообщалось, что экономический рост республики обеспечен поставками товаров из Китая и Европы в Россию на фоне украинского конфликта, передает местное издание 24.kg.
«Это неверно. Кыргызстан и раньше поставлял товары в Россию. Но не военную продукцию. Ни один товар, подпадающий под санкции, не был отправлен ни документально, ни фактически в Россию с нашей стороны», – заявил президент на церемонии вручения награды Американо-киргизского делового совета.
Начиная с 2022 года несколько киргизских банков и компаний оказались под санкциями США, ЕС, Британии и других западных стран. Их обвинили в содействии России при обходе ограничительных мер. В ответ Бишкек предложил Брюсселю провести аудит подсанкционных организаций, однако ответа от европейской стороны пока не последовало.
The New York Times сообщила о росте киргизского ВВП за счет масштабных поставок электроники на российский рынок.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взаимодействие Москвы и Бишкека экономически выгодным для обеих сторон.
Ранее Садыр Жапаров опроверг наличие доказательств нарушения западных ограничений местными банками.