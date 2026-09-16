В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».3 комментария
NYT: Экономика Киргизии взлетела благодаря реэкспорту западных товаров в Россию
По итогам 2025 года киргизский ВВП увеличился на 11% за счет масштабных поставок автомобилей и электроники на российский рынок, пишут американские СМИ.
Значительную часть экономического подъема республики обеспечил транзит подсанкционной продукции, передает Ura.ru со ссылкой на New York Times.
За последние четыре года на отправку машин, электроники и оборудования в соседнюю страну пришлось до 40% всего роста показателей.
«Это не будет продолжаться вечно. Сейчас мы как на вершине горы», – заявил глава компании Royal Tower Мирлан Акжигитов.
Поставки из стран Евросоюза в Киргизию в 2025 году достигли 2,5 млрд долларов, что в восемь раз превышает уровень 2021 года. Дополнительными факторами успеха стали высокие цены на золото, развитие криптовалютного сектора и государственные траты.
При этом инфляция в государстве сохраняется на уровне 11%. Международный валютный фонд уже предупредил о риске перегрева финансовой системы.
В прошлом году президент России Владимир Путин называл Киргизию лидером по росту ВВП среди стран Евразийского экономического союза.
Весной 2026 года российский лидер подчеркнул положительное влияние совместной работы Москвы и Бишкека на экономику республики.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил взаимодействие двух стран взаимной экономической выгодой на фоне европейских санкций.