Tекст: Алексей Дегтярёв

Значительную часть экономического подъема республики обеспечил транзит подсанкционной продукции, передает Ura.ru со ссылкой на New York Times.

За последние четыре года на отправку машин, электроники и оборудования в соседнюю страну пришлось до 40% всего роста показателей.

«Это не будет продолжаться вечно. Сейчас мы как на вершине горы», – заявил глава компании Royal Tower Мирлан Акжигитов.

Поставки из стран Евросоюза в Киргизию в 2025 году достигли 2,5 млрд долларов, что в восемь раз превышает уровень 2021 года. Дополнительными факторами успеха стали высокие цены на золото, развитие криптовалютного сектора и государственные траты.

При этом инфляция в государстве сохраняется на уровне 11%. Международный валютный фонд уже предупредил о риске перегрева финансовой системы.

В прошлом году президент России Владимир Путин называл Киргизию лидером по росту ВВП среди стран Евразийского экономического союза.

Весной 2026 года российский лидер подчеркнул положительное влияние совместной работы Москвы и Бишкека на экономику республики.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил взаимодействие двух стран взаимной экономической выгодой на фоне европейских санкций.