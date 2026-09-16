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«Эксмо» и «АСТ» решили допечатать 5 млн книг взамен сгоревших из-за атак БПЛА
Издательства «Эксмо» и «АСТ» приступили к допечатке 5 млн книг взамен экземпляров, сгоревших на складах маркетплейсов Wildberries и Ozon из-за атак БПЛА, сообщил президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков.
«Компенсировать убытки все равно не удастся – те книги, которые сгорели, они уже уничтожены. Издательства «Эксмо» и «АСТ» уже допечатывают те 5 млн книг, которые были уничтожены после налетов дронов и пожаров», – сказал Новиков, отвечая на вопрос о возможности компенсировать потери холдинга.
По словам Новикова, в денежном эквиваленте ущерб издательской группы составил порядка 400 млн рублей. Каждое издательство самостоятельно решает вопрос восполнения потерь с учетом собственных производственных возможностей, передает РИА «Новости».
Новиков уточнил, что при нынешних темпах производства процесс допечатки может занять около полугода.
Как писала газета ВЗГЛЯД, атаки украинских беспилотников по складам маркетплейса Wildberries уничтожили 11 млн книг.
Основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким сообщила о перестройке логистики маркетплейса для минимизации задержек после атак украинских БПЛА.