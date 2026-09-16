В обстановке тяжелого бреда канцлер Мерц обвинил Россию в развязывании «гибридной войны» и объявил о комплексе мер по сдерживанию России «всеми возможными средствами». На робкие вопросы: «Почему это русские?» – следует единственный ответ: «Потому».0 комментариев
Строительство семи мультирежимных учреждений ФСИН запланировано к 2035 году
К 2035 году планируется построить семь современных многофункциональных учреждений ФСИН, которые заменят устаревшие исправительные колонии, говорится в новой редакции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2035 годы)».
В программе, утвержденной 20 августа, сообщается, что каждый новый объект будет включать следственный изолятор и изолированные участки колоний разных видов режима. Согласно программе, планируется выполнение проектных работ и строительство семи учреждений объединенного типа с помещениями следственного изолятора на 5380 мест и участками исправительных колоний на 15120 мест, передает ТАСС.
Новые учреждения появятся в Калужской, Астраханской, Тюменской, Херсонской областях, Татарстане, а также в Бурятии и Забайкальском крае. Каждое из них рассчитано на 3 тыс. мест, за исключением объекта в Херсонской области – там разместят 2,5 тыс. мест. Первым планируют открыть учреждение в Татарстане – к 2030 году. Объект в Калужской области должен появиться к 2031 году, остальные пять – к 2035 году.
В прежней версии документа речь шла лишь о трех таких учреждениях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр юстиции Константин Чуйченко анонсировал строительство мультирежимного учреждения ФСИН в Татарстане.
Директор ФСИН Аркадий Гостев ранее сообщил о сокращении числа заключенных в России до 282 тыс. человек.
Комиссия правительства еще в 2024 году одобрила поправки Минюста, допускающие создание учреждений объединенного типа в уголовно-исполнительной системе.