Фон дер Ляйен собралась предложить создание Европейского Совета Безопасности

Tекст: Антон Антонов

Ожидается, что в среду фон дер Ляйен призовет лидеров ЕС, а также Украины, Британии, Норвегии и Канады объединиться в новом формате для координации ответов на растущие угрозы, сообщает Euractiv.

«Это еще более актуально сейчас, учитывая природу и масштаб возникающих рисков. Именно поэтому мы изложим наши идеи, чтобы сделать Европейский Совет Безопасности реальностью», – говорится в черновике речи.

Евросоюзу также предложат создать новый «протокол безопасности», аналогичный пятой статье НАТО. Он позволит любому государству-члену ЕС созвать остальных в случае угрозы. По словам фон дер Ляйен, институты и процесс принятия решений в Европе отстают от новой реальности.

Идея создания Европейского Совета Безопасности ранее обсуждалась как франко-германская инициатива. Она получила новый импульс после начала спецоперации на Украине. Новый орган может стать потенциальным конкурентом НАТО, и пока неясно, поддержат ли этот формат генсек альянса Марк Рютте или Вашингтон, пишет Euractiv.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Евросоюз приступил к разработке новой стратегии безопасности.

Позже фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

До этого глава Еврокомиссии обещала превратить ЕС в полноценный оборонный союз.