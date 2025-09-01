NYT: США столкнулись с нехваткой тротила из-за конфликта на Украине

Tекст: Валерия Городецкая

По данным NYT, до 2022 года американские компании закупали тротил по низкой цене у поставщиков из Китая, России, Украины и Польши, передает РИА «Новости». Кроме того, вещество для коммерческого применения получали из старых снарядов и мин, однако этот источник оказался исчерпан, так как армия США решила сохранить старое вооружение в арсенале.

По словам чиновников промышленности по подрывным работам, ранее Польша была единственным официальным поставщиком тротила для Пентагона, но теперь большая часть этого вещества отправляется на Украину для военных нужд. Чиновники сообщили газете, что Россия и Китай также прекратили поставки тротила в США.

В ответ на дефицит Конгресс США выделил 435 млн долларов на строительство нового завода по производству тротила в Кентукки, который должен начать работу в 2028 году. На этом фоне американские компании начали искать альтернативные взрывчатые вещества, в том числе пентаэритриттетранитрат (ПЕНТ), который теперь производят на некоторых заводах.

По информации издания, министерство обороны США, вероятно, смогло найти другие источники тротила, кроме польского завода, однако представитель армии США не уточнила, о каких именно поставках идет речь.

Ранее сообщалось, что Вашингтон столкнулся с нехваткой ракет для комплексов Patriot из-за военной поддержки Украины и операций на Ближнем Востоке.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул необходимость поиска мира на Украине из-за численного превосходства России и истощенных оружейных складов Европы, отметив, что дальнейшая западная помощь Киеву не изменит ситуацию.