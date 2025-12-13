Tекст: Денис Тельманов

По информации ТАСС, украинская армия за последние сутки понесла крупные потери на различных участках спецоперации.

В зоне ответственности группировки «Центр» уничтожено свыше 480 военнослужащих, а также танк, шесть автомобилей, боевая машина РСЗО «Град» и артиллерийское орудие. Подразделения группы продолжили зачистку населенных пунктов Светлое и Гришино, а также окруженных формирований ВСУ в Димитрове.

В зоне ответственности группировки «Восток» за день уничтожено до 225 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley, две бронемашины «Козак», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», десять автомобилей и шесть пунктов управления беспилотной авиацией.

Операторы беспилотных систем «Востока» уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы, терминал спутниковой связи Starlink и 14 беспилотных летательных аппаратов.

Группировка «Запад» уничтожила более 220 солдат ВСУ, четыре бронированные машины, включая британский бронеавтомобиль «Снэтч», 13 автомобилей, боевую машину РСЗО «Бастион», артиллерийское орудие и восемь складов боеприпасов.

В зоне ответственности группировки «Север» за сутки ликвидировано до 160 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и четыре автомобиля. Были нанесены удары по позициям механизированной бригады, штурмового полка и других подразделений ВСУ на харьковском направлении и в Сумской области.

Подразделения «Днепра» за сутки уничтожили до 40 украинских военных, бронетранспортер M113, пять автомобилей и склад боеприпасов в районах Лукьяновского, Никольского и Садового на различных направлениях боевых действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Остаповское в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Север» завершили освобождение Лимана в Харьковской области.