Захарова назвала власти ЕС «наперсточниками» после бессрочной заморозки активов

Захарова назвала власти ЕС «наперсточниками» после бессрочной блокировки активов России

Tекст: Денис Тельманов

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, назвала власти Евросоюза «наперсточниками» после принятия решения о бессрочной блокировке российских активов, передает ТАСС.

Она заявила это в ответ на просьбу прокомментировать действия Совета ЕС. По мнению Еврокомиссии, заморозка станет первым шагом к экспроприации российских активов через схему «репарационного кредита» Киеву.

Кроме того, Захарова обратилась к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, напомнив ей, что не Россия, а Евросоюз непосредственно несет экономические издержки в условиях продолжающейся конфронтации.

«Судя по данным статистики, неуклонно растут издержки именно стран Евросоюза. А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? – Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», – отметила она в своем телеграм-канале.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что подобная конфискация была бы откровенным «актом воровства».

Глава Минюста Константин Чуйченко отмечал, что руководству страны уже представлены сценарии ответа на возможное изъятие российских активов западными странами.

Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва обязательно ответит на подобные действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков заявил, что власти Европы планируют провести «грандиозное жульничество» с российскими активами.

Евросоюз рассчитывает подтвердить через суд законность блокировки российских активов и планирует заморозить их на неопределенный срок.

Банк России подает иск против Euroclear, объяснив это намерениями Еврокомиссии бессрочно заморозить средства и использовать их в интересах третьих лиц.