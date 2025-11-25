Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Боррель призвал Евросоюз перестать считать Трампа своим союзником
Бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель высказался о мирном плане по Украине американского президента Дональда Трампа и счел его показателем того, что стратегия попустительства в исполнении ЕС доказала свою неэффективность.
«План Трампа по прекращению войны в Украине демонстрирует провал стратегии попустительства ЕС. Уступка его требованиям в отношении военных расходов, тарифов, цифрового дерегулирования, международного налогообложения и поставок энергоносителей ничего не дала», – заявил он в соцсети Х.
Во второй части сообщения Боррель заявляет, что с таким планом, какой Трамп предложил по Украине, он никакой не союзник Европы.
«С планом Трампа из 28 пунктов по прекращению войны в Украине США больше не могут считаться союзником Европы, с которой даже не советуются по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность», – написал он.
Боррель предложил Европе признать этот сдвиг в политике США и отреагировать соответствующим образом.
