Боррель призвал Евросоюз перестать считать Трампа своим союзником

Tекст: Катерина Туманова

«План Трампа по прекращению войны в Украине демонстрирует провал стратегии попустительства ЕС. Уступка его требованиям в отношении военных расходов, тарифов, цифрового дерегулирования, международного налогообложения и поставок энергоносителей ничего не дала», – заявил он в соцсети Х.

Во второй части сообщения Боррель заявляет, что с таким планом, какой Трамп предложил по Украине, он никакой не союзник Европы.

«С планом Трампа из 28 пунктов по прекращению войны в Украине США больше не могут считаться союзником Европы, с которой даже не советуются по вопросам, затрагивающим ее собственную безопасность», – написал он.

Боррель предложил Европе признать этот сдвиг в политике США и отреагировать соответствующим образом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ЕС выступили против изменения границ Украины, как предлагает план Трампа. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.