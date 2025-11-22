Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.18 комментариев
Орбан призвал фон дер Ляйен не давать денег Украине и поддержать план США
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.
Виктор Орбан направил письмо председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором призвал отказаться от выделения новых средств на военные действия на Украине, передает ТАСС.
Премьер заявил, что только таким образом Евросоюз сможет избежать прямого столкновения с Россией, подчеркнув необходимость поддержки американского плана по урегулированию конфликта.
В письме, опубликованном на его странице в соцсети, Орбан заявляет, что российско-украинская война привела Европу к историческому поворотному моменту.
«Сейчас перед Европой открываются два пути», – заявил премьер Венгрии.
Он отметил, что если Европа объединится вокруг инициативы Трампа, это позволит выйти из политического тупика. Он считает, что война на Украине не может быть выиграна на поле боя, а потраченные средства были израсходованы зря. По мнению Орбана, дальнейшее финансирование без поддержки США приведет к опасной эскалации и конфликту между Европой и Россией.
Глава венгерского правительства добавил, что Венгрия намерена последовательно поддерживать только путь мира, поскольку этого требуют интересы и воля венгерского народа. Он еще раз подтвердил твердый отказ поддерживать финансирование Украины, отметив, что предлагаемые Еврокомиссией варианты сбора средств крайне негативно скажутся на экономике ЕС.
Ранее Орбан подверг критике идею выделить Киеву новый кредит на 135 млрд евро, указав на отсутствие таких средств у Евросоюза.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен направила в страны Евросоюза письмо с предложением об экспроприации российских активов и двумя вариантами финансирования Украины на базе займов.
Еврокомиссия предложила либо выдать Киеву кредит на 90 млрд евро за счет заимствований Евросоюза, либо предоставить помощь за счет части ВВП в 2026-2027 годах или использовать российские активы как базу для займа.
Орбан сравнил инициативу фон дер Ляйен с покупкой водки алкоголику.