Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделение наемников ВСУ «Специальная латинская бригада» понесло значительные потери на Украине за последние месяцы, передает РИА «Новости». Перуанский вербовщик рассказал в прямой трансляции, что многие сослуживцы погибли с момента его перевода в это подразделение четыре месяца назад.

Латиноамериканских наемников часто привлекают в ряды ВСУ обещаниями высоких гонораров и комфортных условий. На практике же, как отметил вербовщик, их используют как «пушечное мясо», а отношение командования к ним остается пренебрежительным.

Он добавил, что после гибели бойцов родственники зачастую не получают обещанных компенсаций, поскольку работодатели находят различные поводы для отказа в выплатах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к набору колумбийских наемников из-за больших потерь. Санчес также отметил случаи невыплат компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.