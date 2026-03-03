  • Новость часаИзраиль заявил о новой волне ударов по Тегерану
    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива
    В ФРГ после удара по Ирану появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин
    В атаке на НПЗ Saudi Aramco обвинили Израиль
    F-16 ВСУ сел на аэродроме в Харьковской области в 60 км от границы с Россией
    США заявили о полном уничтожении кораблей Ирана в Оманском заливе
    Рубио назвал приоритетные цели для ударов США в Иране без наземной операции
    При ударе дрона по отелю в Бахрейне ранены два сотрудника Пентагона
    Экс-глава МИ-6 назвал фантастическими ожидания смены власти в Иране
    Венесуэла выразила солидарность Катару на фоне эскалации вокруг Ирана
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Какое наследство оставит Эрдоган, если уйдет

    Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский согласится на мир лишь при нескольких условиях

    До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Почему Иран не развалится, а США будет все равно

    Геополитическое положение Ирана всегда было крайне уязвимым. Это определяет политическую культуру Ирана – страны гибкой, но крайне устойчивой в исторической перспективе.

    3 марта 2026, 06:29 • Новости дня

    Стало известно о больших потерях «латинской бригады» ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделение наемников ВСУ «Специальная латинская бригада» (СЛБ) понесло большие потери в последние месяцы.

    Подразделение наемников ВСУ «Специальная латинская бригада» понесло значительные потери на Украине за последние месяцы, передает РИА «Новости». Перуанский вербовщик рассказал в прямой трансляции, что многие сослуживцы погибли с момента его перевода в это подразделение четыре месяца назад.

    Латиноамериканских наемников часто привлекают в ряды ВСУ обещаниями высоких гонораров и комфортных условий. На практике же, как отметил вербовщик, их используют как «пушечное мясо», а отношение командования к ним остается пренебрежительным.

    Он добавил, что после гибели бойцов родственники зачастую не получают обещанных компенсаций, поскольку работодатели находят различные поводы для отказа в выплатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес сообщил о плохом обеспечении колумбийских наемников, участвующих в боевых действиях на стороне ВСУ. Командование ВСУ снизило требования к набору колумбийских наемников из-за больших потерь. Санчес также отметил случаи невыплат компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.

    2 марта 2026, 22:17 • Новости дня
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки беспилотников на Новороссийск повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, пострадали семь человек, а в городе введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    В результате атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск,повреждены 61 частный и 41 многоквартирный дом, сообщил в Telegram-канале Кравченко.

    По его словам, рабочие группы продолжают обследование и поквартирные обходы в пострадавших районах. Семь человек получили травмы, пятеро из них были госпитализированы с легкими и средними повреждениями, среди пострадавших оказался 15-летний подросток с осколочным ранением ноги. Мэр отметил, что собственникам и жильцам окажут поддержку и материальную помощь.

    Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в частном секторе Восточного района, где в трех домах возник пожар из-за падения обломков беспилотников. В селе Мысхако взрывной волной выбило окна детсада и двери в пяти группах, восстановительные работы начнутся в ближайшие дни, а на время ремонта детей перераспределят по другим группам. В городе частично повреждена газовая труба, газоснабжение временно отключено для обеспечения безопасности, аварийная бригада приступит к восстановлению утром. Также сгорело около 80 метров кабеля линии наружного освещения, полное восстановление уличного освещения планируется завершить в течение нескольких дней.

    Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск достигло семи человек.

    В Новороссийске после атаки беспилотников начался пожар на наливном причале.

    Сообщалось, что обломки БПЛА в Новороссийске повредили семь домов.

    2 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    Российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР, харьковское Круглое
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике (ДНР), подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Никифоровки, Константиновки, Рай-Александрови и Дружковки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник потерял свыше 135 военнослужащих, американские бронетранспортеры Stryker и М113, семь бронемашин и боевую машину чешской РСЗО Vampire. Уничтожены пять складов матсредств и горючего.

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный Дробышево в ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии возле Пришиба, Яцковки, Красного Лимана в ДНР, Волчьего Яра, Боровой и Новоосиново в Харьковской области.

    При этом потери противника составили до 180 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Круглым в Харьковской области. Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, артиллерийской, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Ольшанами, Круглым, Голубовкой и Малиновкой в Харьковской области.

    А в Сумской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ поблизости от Новой Сечи, Храповщины, Ольшанки, Бобылевки, Рогозного, Мирополья и Покровки, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили более 225 военнослужащих, чешская боевая машина РСЗО Vampirе и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и семь складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, двух егерских бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Новоалександровки, Ленина, Белицкого, Нового Донбасса, Новопавловки, Новониколаевки в ДНР и Новогригоровки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, четыре бронемашины. Уничтожены три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и шесть складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты у Комсомольского, Любицкого, Зеленой Дибровы, Барвиновки и Верхней Терсы в Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 340 военнослужащих, пять бронемашин и артиллерийское орудие.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    До этого ВС РФ освободили Краснознаменку в Днепропетровской области.

    А ранее российские войска освободили Графское в Харьковской области.

    2 марта 2026, 21:08 • Видео
    В чем тактика Ирана в войне с США

    Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    2 марта 2026, 09:41 • Новости дня
    Оборона ВСУ в Константиновке рухнула под ударами ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оборона украинских сил в глубине Константиновки в ДНР рушится, группировка противника в городе находится под массированными ударами ВС РФ, сообщили в российских силовых структурах.

    Оборона украинских войск на глубинных рубежах города Константиновка в Донецкой народной республике рушится, передает ТАСС.

    Российские силовые структуры сообщили, что группировка противника оказалась под массированными ударами со стороны Вооруженных сил России.

    «Российские войска наносят массированные удары по ВСУ в Константиновке. Сейчас их оборона в глубине города рушится», – заявили представители российских силовых структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ установили свою власть после бегства администрации Константиновки. Российские войска взяли Часов Яр и тем самым существенно продвинулись в направлении Константиновки. Артиллерия ВСУ на Константиновском направлении была уничтожена с территории России.

    2 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    Медведев заявил о возможности победы в СВО без переговоров

    Медведев: Победа в СВО возможна без переговоров

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что решающим аспектом для Москвы является победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    Отвечая на вопросы журналистов, Медведев выразил мнение, что к переговорному процессу Россию подталкивают исключительно для того, чтобы Киев получил дополнительное время на перевооружение, как это уже происходило в рамках Минских соглашений, передает ТАСС.

    Политик подчеркнул, что не видит смысла делать ставку на переговоры, когда речь идет о выполнении стратегических задач. Он напомнил, что «главное – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим верховным главнокомандующим». Медведев добавил, что такая победа возможна даже без каких-либо переговоров.

    Ранее Медведев заявил, что военная победа в спецоперации на Украине уже становится заметной по ряду показателей.

    Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что 2026-й может стать для СВО годом развязки – этому способствуют как военные успехи России на фронте, так и глубокий кризис украинского тыла.

    2 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    Пять сотрудников МВД погибли при ударе ВСУ по Херсонщине

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара ВСУ по отделу МВД в Херсонской области были убиты пять полицейских, еще шесть пострадали и находятся в больнице.

    Пять сотрудников полиции погибли, еще шесть получили ранения в результате удара вооруженных сил Украины по Херсонской области, передает РИА «Новости». В МВД по региону уточнили, что инцидент произошел 28 февраля около 15 часов, когда был нанесён удар по сотрудникам отдела МВД России «Голопристанский» во время выполнения служебных обязанностей.

    В официальном сообщении МВД отмечается: «Семьям погибших сотрудников будет оказана вся необходимая помощь». Все пострадавшие были оперативно госпитализированы, им предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество граждан, получивших ранения при атаке дронов на Новороссийск, достигло семи человек.

    2 марта 2026, 14:45 • Новости дня
    Москалькова заявила о нежелании Украины принять сограждан

    Tекст: Ольга Иванова

    Семь граждан Украины, спасенных российскими военными, выразили желание вернуться на родину, однако украинская сторона пока не дала согласия на их прием, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

    Семь граждан Украины, которых российские военные спасли из зоны боевых действий, выразили желание вернуться к своим семьям на Украину, однако украинская сторона не готова их принять, сообщила в интервью РИА «Новости» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По словам Москальковой, в декабре 2025 года российские военные вывезли из зоны боевых действий 46 граждан Украины. На сегодняшний день 17 человек уже смогли вернуться на родину, остальные находятся в пунктах временного размещения на территории России.

    «Семь человек сегодня из этих людей изъявили желание вернуться к себе на Украину к родным и близким. Я со своей стороны прошу украинскую сторону этих людей принять, поскольку граница закрыта, нужно организовать эти мероприятия, чтобы их встретили на границе», – заявила Москалькова.

    Она подчеркнула, что процесс воссоединения с семьями требует координации, в этом участвуют Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест и белорусская сторона, через границу которой осуществляется возвращение. Однако, как отметила Москалькова, украинская сторона пока не ответила на просьбу принять граждан, желающих вернуться домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Татьяна Москалькова рассказала, что часть спасенных с Украины граждан выразили желание оформить российское гражданство.

    Москалькова передала Украине список политзаключенных, а также назвала недопустимым условие Киева по обмену жителей Курской области. Омбудсмен опровергла использование Россией украинцев как заложников.

    2 марта 2026, 12:56 • Новости дня
    Песков заявил о приоритете дипломатии для урегулирования на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил предпочтение политико-дипломатических методов урегулирования и открытость России к переговорам для обеспечения национальных интересов.

    Россия по-прежнему считает политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Украине предпочтительным вариантом, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы неоднократно озвучивалась Владимиром Путиным: «Россия сохраняет свою позицию, неоднократно изложенную президентом [Владимиром] Путиным, о том, что политико-дипломатическое урегулирование является предпочтительным способом [разрешения украинского конфликта]. Россия сохраняет свою открытость, с тем чтобы добиться обеспечения своих интересов именно этими методами, мирными методами».

    Отвечая на вопросы журналистов, Песков отметил, что Москва сохраняет свою открытость к переговорам, если речь идет о мирных способах обеспечения собственных интересов. Он также заявил, что Кремль не станет публично обсуждать детали переговоров по Украине, несмотря на заявления из офиса Владимира Зеленского.

    Песков добавил, что тема гарантий безопасности, как и территориальный вопрос, находится на повестке переговоров. По его словам, эти аспекты обсуждаются наряду с другими важными вопросами, однако подробности в Кремле не раскрывают.

    Ранее Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Песков отметил, что трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров.

    2 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Марочко сообщил об освобождении более 80 поселений в зоне СВО за зиму

    Tекст: Ольга Иванова

    За зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские военнослужащие за зимний период освободили более 80 населенных пунктов в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и Донецкой народной республике, сообщает ТАСС. Военный эксперт Андрей Марочко уточнил, что всего под российский контроль перешло почти 1400 кв. км территории в зоне СВО.

    По словам Марочко, только в декабре было освобождено 34 населенных пункта, что соответствует более 540 кв. км. В январе силы России взяли под контроль 24 населенных пункта и около 470 кв. км, а в феврале еще 24 населенных пункта – это более 360 кв. км. Эксперт отметил, что за зиму российские войска улучшили свое тактическое положение и продвинулись в глубину обороны противника на нескольких участках.

    Кроме этого, Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины за зиму потеряли порядка 119 500 солдат и наемников, причем самые большие потери пришлись на декабрь. Он отметил: «Санитарные и безвозвратные потери противника в декабре составили почти 50 000 украинских боевиков и наемников, в январе – около 35 000, в феврале – свыше 34 500».

    Также, по данным Марочко, за три зимних месяца украинская сторона лишилась около 16 300 беспилотников, 1400 танков и других бронированных машин, 1600 орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 1100 складов боеприпасов, топлива и материальных средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки освободили Резниковку, а группировка «Запад» взяла под контроль Дробышево в Донецкой народной республике. Подразделения группировки «Север» установили контроль над пунктом Круглое в Харьковской области.

    Российские войска освободили Горькое и Нескучное в Запорожской и Харьковской областях.

    2 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по местам хранения и производства боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, три снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 679 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 020 беспилотников, 651 ЗРК, 27 978 танков и других бронемашин, 1680 боевых машин РСЗО, 33 571 орудие полевой артиллерии и минометов, 55 642 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ранее средства ПВО сбили украинскую ракету большой дальности «Фламинго».

    ВС России за неделю восемь раз ударили высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

    ВС России нанесли массированный удар по военным объектам на Украине.

    2 марта 2026, 11:23 • Новости дня
    Работу аэропорта Геленджика временно ограничили

    Аэропорт Геленджика временно перестал принимать и отправлять самолеты

    Tекст: Мария Иванова

    В геленджикском аэропорту введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, которые призваны обеспечить безопасность полетов.

    В аэропорту Геленджик введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, пишет в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Решение о корректировке режима работы принято авиационными властями.

    Как отмечается в сообщении, данные меры продиктованы необходимостью обеспечения безусловной безопасности полетов гражданских самолетов. О точном времени снятия ограничений и возобновлении штатного режима работы будет сообщено дополнительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти накануне ввели дополнительные ограничения полетов в аэропорту Геленджика. Руководство города предупредило жителей и гостей курорта об угрозе атаки беспилотников.

    2 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 15 беспилотников над двумя российскими регионами

    ПВО уничтожила 15 украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями

    Tекст: Мария Иванова

    В утренние часы в небе над Белгородской и Курской областями были перехвачены и уничтожены 15 украинских беспилотников самолетного типа, из них 12 – у Белгорода.

    Дежурные средства противовоздушной обороны успешно отработали по воздушным целям в период с 8.00 до 13.00 по московскому времени. Всего было перехвачено и уничтожено 15 украинских беспилотников, говорится в канале Max Минобороны.

    Основная часть вражеских атак пришлась на территорию Белгородской области, где в указанный промежуток времени сбили 12 летательных аппаратов. Еще три дрона самолетного типа российские военные ликвидировали в небе над Курской областью.

    Ранее в понедельник сообщалось, что Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    За минувшую ночь над Россией уничтожили 172 украинских БПЛА.

    3 марта 2026, 05:19 • Новости дня
    Титулованный российский тяжелоатлет Чепиков погиб в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Выдающийся тяжелоатлет, трехкратный призер российских чемпионатов Александр Чепиков, скончался при выполнении боевых задач, сообщило Брянское государственное училище олимпийского резерва.

    Чепиков был воспитанником этого училища, передает ТАСС.

    «Александр Чепиков вдохновил многих ребят на спортивные свершения и остался в их сердцах как человек редкой доброты. Его вклад в развитие спорта и его мужество никогда не будут забыты», – сообщило образовательное учреждение.

    Атлет добился значительных успехов на всероссийской арене. В 2013 году он завоевал серебряную медаль чемпионата страны, а в 2010 и 2016 годах становился бронзовым призером первенства.

    В 2025 году курский легкоатлет Евгений Катунин погиб в ходе специальной военной операции. В 2024 году власти Украины сообщили о смерти в зоне боевых действий чемпионки по тяжелой атлетике Нины Пашкевич.

    3 марта 2026, 00:39 • Новости дня
    В Госдуме предложили создать приоритетный канал посылок для семей СВО

    Депутаты предложили создать спецканал писем и посылок для семей участников СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    В Госдуме разработали инициативу, предусматривающую создание приоритетного канала для писем и посылок от семей военных, участвующих в спецоперации.

    Как передает РИА «Новости», депутаты фракции «Справедливая Россия» предложили создать в экосистеме «Почты России» специальный канал отправки писем и посылок для семей участников спецоперации на Украине. Авторы инициативы, Сергей Миронов и Яна Лантратова, направили соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

    В письме отмечается: «Представляется необходимым создание в экосистеме АО 'Почта России' специализированного «Приоритетного канала СВО», который должен обеспечить сквозную приоритизацию всей корреспонденции, касающейся участников специальной военной операции и членов их семей».

    В качестве ключевого инструмента предлагается использовать машиночитаемые QR-коды, которые позволят автоматически идентифицировать отправления, связанные с СВО, и присваивать им высший приоритет при сортировке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, активисты партии «Единая Россия» организовали масштабную эстафету добрых дел и отправили гуманитарную помощь в Донбасс и приграничные регионы. Леонид Слуцкий предложил ввести особый статус для священнослужителей в зоне СВО. Михаил Мишустин заявил, что семьи с двумя и более детьми смогут оформить ежегодную выплату уже с июня при доходе ниже полутора прожиточных минимумов.

    3 марта 2026, 06:34 • Новости дня
    Операторы БПЛА «Днепра» сбили более 20 тяжелых дронов «Баба-Яга» за один бой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Расчеты БПЛА группировки «Днепр» уничтожили десятки украинских беспилотников за выполнение одной боевой задачи, сообщил командир расчета с позывным «Моряк».

    Операторы перехватчиков «Бумеранг» из состава 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» уничтожили более 20 БПЛА «Баба-Яга» и пять DJI Mavic, сказал «Моряк» РИА «Новости».

    По словам бойца, подразделение действует преимущественно в темное время суток, охотясь на тяжелые бомбардировщики. Днем расчеты чаще сбивают высотные беспилотники самолетного типа, так как их проще обнаружить визуально.

    До этого сообщалось, что ВС России сбивают тяжелые беспилотники ВСУ типа «Баба-яга» над руслом Днепра. Один из расчетов десантников группировки войск «Днепр» за время спецоперации уничтожил 193 вражеских гексакоптера.

    3 марта 2026, 06:16 • Новости дня
    Офицер заявил об ударах ВСУ дронами по погибшим гражданским в Красноармейске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ убивали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть город, после чего наносили повторные удары по уже погибшим для устрашения других людей, сообщил командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.

    По его словам, боевики ВСУ наносили удары FPV-дронами по мирным жителям Красноармейска, пытавшимся покинуть город, сообщает РИА «Новости».

    Дорошев добавил, что он лично видел, как для устрашения жителей повторно атаковали уже погибших людей: «Своими глазами видел, как шли бабушки и дедушки, мужчина пытался выехать на велосипеде. По ним работали FPV-дронами. Причём наносили повторные удары, даже когда было видно, что человек уже погиб, для устрашения других мирных», – заявил Дорошев.

    Он уточнил, что удары наносились по дорогам, ведущим из Красноармейска в сторону Шевченко и через Зверево.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в том, что Красноармейск находится под контролем России. Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для российской армии. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поздравил мотострелков, которые освободили Красноармейск.

    Цены на нефть на фоне атаки на Иран выросли почти на шесть долларов
    После атаки БПЛА в Новороссийске повреждены 102 дома
    МЧС предупредило о масштабной проверке сирен по всей России
    Сийярто вызвал посла Украины из-за принудительной мобилизации венгров
    Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции
    «АвтоВАЗ» заменил иностранные названия комплектаций на русские
    Дочь Джабраилова заявила об убийстве отца из-за связей с Эпштейном

    Российский бюджет выигрывает от конфликта вокруг Ирана

    Падение цен на нефть и крепкий рубль сильно бьют по доходам российского бюджета. При этом на первое повлиять Россия не в состоянии, а ослабление рубля не в ее интересах из-за влияния на инфляцию. Серьезно изменить ситуацию в нашу пользу способны только геополитические конфликты, и американский президент это обеспечивает. Подробности

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Почему Прибалтика все еще кормится торговлей с Россией

    Даже самые русофобские страны Прибалтики, как выясняется, продолжают и сегодня сохранять высокий уровень взаимной торговли с Россией. И это несмотря на то, что и политики, и местные националисты требуют от них прекратить любые торговые связи с «государством-агрессором». Как происходит сегодня эта торговля и почему в реальности Прибалтика не может от нее отказаться? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • ЕС борется с Россией за роль третьей силы

      «Эта война определит, какой субъект станет третьей опорой нового глобального баланса сил, наряду с США и Китаем. Будет ли это Россия или ЕС», – заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский. В кои-то веки он прав. И не случайно в этом признаются именно поляки.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

