Небензя: От атак ВСУ с февраля 2022 года пострадали 27,5 тыс. мирных жителей

Tекст: Антон Антонов

Небензя указала, что с февраля 2022 года как минимум 27,5 тыс. мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Он отметил, что только в Белгородской области разрушено более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения. За этот же период в регионе погибли 467 человек, среди них 23 ребенка.

«Фиксируем беспрецедентное количество атак с применением беспилотников по российским регионам, в том числе по Москве и Московской области», – приводит его слова РИА «Новости».

Небензя подчеркнул, что террористические атаки киевского режима не ослабевают, а наоборот только увеличиваются. По его словам, ВСУ ведут прицельную охоту за живыми целями с помощью беспилотников, а регулярные обстрелы гражданского населения стали осознанной тактикой Киева.

Он добавил, что с 9 по 15 марта от обстрелов ВСУ пострадали 239 мирных жителей: ранены 202 человека, включая шестерых детей, убиты 37. По гражданским объектам за неделю выпущено почти 3,5 тыс. боеприпасов.

Также не прекращаются нападения на объекты экспортной инфраструктуры, обеспечивающие поставки российского газа по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку». За последние дни зафиксированы атаки на компрессорные станции «Русская», «Казачья» и «Береговая» в Краснодарском крае.

Он подчеркнул, что эти действия происходят на фоне нестабильности мирового энергетического рынка. По словам Небензи, Совет Безопасности ООН по-прежнему не осудил теракт против «Северных потоков», и спустя почти четыре года не завершено расследование этих событий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу сообщил, что за последний год число воздушных атак на объекты военного назначения, транспорта и энергетики в различных регионах России выросло почти в четыре раза, превысив 23 тыс. случаев.