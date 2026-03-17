Шойгу заявил о резком росте числа атак Киева на инфраструктуру России

Tекст: Вера Басилая

Количество воздушных атак со стороны Киева на объекты инфраструктуры в России увеличилось почти в четыре раза по сравнению с предыдущим годом, передает РИА «Новости».

Сергей Шойгу на совещании в Екатеринбурге сообщил, что в 2025 году зафиксировано более 23 тыс. атак, тогда как в 2024 году их было 6,2 тыс.

Шойгу подчеркнул, что первоочередными целями Киева становятся объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса. Он отметил, что благодаря развитию беспилотных систем и изощренности их применения ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности.

По словам Шойгу, противник активно использует информационно-психологические методы воздействия через интернет на отдельные маргинальные группы населения России, чтобы склонять их к противоправным действиям из корыстных или идеологических соображений.

Эти заявления прозвучали на встрече по вопросам готовности МЧС и других государственных органов к паводкам и защите критически важных объектов от терактов в условиях спецоперации на Украине.

Спецслужбы Украины начали создавать фейковые аккаунты в мессенджере Telegram для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.

Директор ФСБ Александр Бортников заявил о наращивании Киевом интенсивности терактов и диверсий ради устрашения граждан.

