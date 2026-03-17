Судя по сообщению Пентагона об уничтожении 90 военных целей на Харке, уже начата подготовка к высадке. Скорее всего, морпехи будут забрасываться на остров вертолетами с территории Кувейта после того, как удастся нейтрализовать системы ПВО. Перед вертолетным десантом на Харк могут попытаться проникнуть американские «тюлени» и израильские диверсанты.0 комментариев
Шойгу заявил о резком росте числа атак Киева на инфраструктуру России
За последний год число воздушных атак на объекты военного назначения, транспорта и энергетики в различных регионах России выросло почти в четыре раза, превысив 23 тыс. случаев, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу на совещании в Екатеринбурге сообщил, что в 2025 году зафиксировано более 23 тыс. атак, тогда как в 2024 году их было 6,2 тыс.
Шойгу подчеркнул, что первоочередными целями Киева становятся объекты военного назначения, транспорта и топливно-энергетического комплекса. Он отметил, что благодаря развитию беспилотных систем и изощренности их применения ни один регион России не может чувствовать себя в безопасности.
По словам Шойгу, противник активно использует информационно-психологические методы воздействия через интернет на отдельные маргинальные группы населения России, чтобы склонять их к противоправным действиям из корыстных или идеологических соображений.
Эти заявления прозвучали на встрече по вопросам готовности МЧС и других государственных органов к паводкам и защите критически важных объектов от терактов в условиях спецоперации на Украине.
Спецслужбы Украины начали создавать фейковые аккаунты в мессенджере Telegram для вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность.
Директор ФСБ Александр Бортников заявил о наращивании Киевом интенсивности терактов и диверсий ради устрашения граждан.
Газета ВЗГЛЯД писала, как украинские спецслужбы ищут в России уязвимых подростков.