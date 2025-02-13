Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.2 комментария
Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко
Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко, Медведчука и других лиц
Экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) лишится государственных наград и активов по указу Владимира Зеленского, который ввел бессрочные санкции против политика.
Согласно указу Владимира Зеленского, опубликованному на его сайте, введены бессрочные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) , которые включают 17 ограничительных мер. В числе этих мер – запрет на приобретение земельных участков, ограничение торговых операций и полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг, передает ТАСС.
Указ о санкциях касается не только Порошенко, но и ряда других лиц. В санкционный список попали бизнесмены Игорь Коломойский(внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), Константин Жеваго и бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов. Эти лица также внесены в перечень экстремистов и террористов в России.
Документ также упоминает о санкциях против экс-руководителя запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Он, как и Порошенко, лишился своих активов и наград.
Ранее СНБО Украины наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко по подозрению в госизмене.
Порошенко вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.
Петр Порошенко, в свою очередь, обвинил Владимира Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность.