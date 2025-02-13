Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко, Медведчука и других лиц

Tекст: Вера Басилая

Согласно указу Владимира Зеленского, опубликованному на его сайте, введены бессрочные санкции против Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) , которые включают 17 ограничительных мер. В числе этих мер – запрет на приобретение земельных участков, ограничение торговых операций и полное прекращение предоставления электронных коммуникационных услуг, передает ТАСС.

Указ о санкциях касается не только Порошенко, но и ряда других лиц. В санкционный список попали бизнесмены Игорь Коломойский(внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов), Константин Жеваго и бывший акционер Приватбанка Геннадий Боголюбов. Эти лица также внесены в перечень экстремистов и террористов в России.

Документ также упоминает о санкциях против экс-руководителя запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Он, как и Порошенко, лишился своих активов и наград.

Ранее СНБО Украины наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко по подозрению в госизмене.

Порошенко вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.

Петр Порошенко, в свою очередь, обвинил Владимира Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность.