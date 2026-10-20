Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?4 комментария
Двое российских морпехов три месяца вели разведку в тылу ВСУ
Двое морпехов России три месяца вели разведку в тылу ВСУ в Доброполье
В группировке войск «Центр» сообщили, что двое российских морпехов-разведчиков в течение трех месяцев успешно вели разведку в тылу украинских войск в районе Доброполья.
Двое российских военнослужащих с позывными Дисней и Долг передавали информацию сослуживцам, находясь на контролируемой противником территории, передает РИА «Новости».
«Два моих бойца зашли и закрепились в населенном пункте в районе Доброполья. Выполняли задачи разведки, передавали информацию в течение трех месяцев», – рассказал командир разведывательной роты 177-го гвардейского полка морской пехоты с позывным Лотос.
Военнослужащие зашли в тыл противника после обманного маневра. Собранные разведчиками данные позволили успешно наносить огневое поражение по позициям вооруженных сил Украины. Российские морпехи находились всего в трех-четырех метрах от украинских солдат.
Подготовка к выполнению задачи заняла более месяца. Ранее начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Доброполья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник морские пехотинцы уничтожили 200 пунктов управления дронами ВСУ в Доброполье. В понедельник комбат рассказал о ликвидации четырех военных ВСУ двумя морпехами. При освобождении населенного пункта бойцы для секретности общались записками.