Глава заксобрания Запорожья Емельяненко назвал слова Трампа приговором Киеву

Tекст: Дмитрий Зубарев

Амбиции Владимира Зеленского не оставили шансов для заключения мирного соглашения с Россией. Заявление американского лидера, что для Украины пришло время обзавестись новым президентом, стало политическим диагнозом для Киева, передает ТАСС слова председателя заксобрания Запорожской области Виктора Емельяненко.

«Трамп открыто констатирует: у Зеленского было предостаточно шансов на урегулирование вопроса, но каждый из них был бесславно провален из-за амбиций и неспособности мыслить стратегически», – заявил Емельяненко.

Глава заксобрания отметил, что президент США требует от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, которые дестабилизируют мировую энергетику. Однако украинские власти игнорируют эти призывы, демонстрируя свою неуправляемость.

По словам политика, киевский режим стал токсичным даже для западных кураторов, которые начинают осознавать тупиковость ставки на человека, готового пожертвовать глобальной стабильностью ради собственных амбиций. Ранее Дональд Трамп отметил, что Зеленский мог много раз положить конец конфликту с Москвой, и посоветовал Украине найти нового президента для заключения мирной сделки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент США Дональд Трамп счел российского лидера более заинтересованным в мирной сделке, чем Владимира Зеленского. Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил недостаточность заявлений американского президента для проведения выборов на Украине. Украинский лидер напомнил главе Белого дома о праве граждан самостоятельно выбирать руководителя государства.