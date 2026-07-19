Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный военнослужащий 109-й бригады территориальной обороны Украины Людвиг Малаховский рассказал о тяжелой ситуации с обеспечением на позициях, передает РИА «Новости». По его словам, солдаты регулярно сталкиваются с отсутствием базовых продуктов и питьевой воды.

«У меня был (голодный обморок)… По трое суток не кушали, воды вообще не было», – сообщил солдат.

Командование доставляло провизию лишь один раз в три дня. Посылка на четверых человек состояла из двух банок тушенки, лапши быстрого приготовления, чая и сахара. Воду бойцам приходилось брать из близлежащего ручья, а зимой – топить снег.

Малаховский добавил, что однажды им прислали большую пачку молотого кофе, который они были вынуждены просто жевать из-за отсутствия возможности его приготовить. Проблемы со снабжением ВСУ, включая дефицит боеприпасов и медикаментов, регулярно подтверждаются показаниями пленных и данными радиоперехватов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сдавшийся солдат ВСУ расплакался при получении еды от российских военных. Другой пленный боец пожаловался на вынужденное питание несколькими печеньями в день. Министерство обороны Украины официально признало перебои с поставками продовольствия на позиции нескольких армейских бригад.