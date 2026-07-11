Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.0 комментариев
Российские войска освободили Бачевск в Сумской области
Подразделения группировки «Север» установили контроль над Бачевском в Сумской области.
Группировка нанесла поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны около Степок, Рыжевки, Могрици, Проходов и Вольной Слободы Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Казачьей Лопанью, Юрченково, Белым Колодезем и Водяным.
При этом ВСУ потеряли более 175 военнослужащих, две бронемашины и три станции РЭБ.
В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны возле Песчаного Карьера, Шийковки, Моначиновки Харьковской области, Красного Лимана, Святогорска и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника при этом составили свыше 210 военнослужащих, три бронемашины,, артиллерийское орудие и станция РЭБ.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николайполья, Ижевки, Васильевской Пустоши, Николаевки, Алексеево-Дружковки, Веролюбовки и Ореховатки ДНР, отчитались в Минобороны.
За минувшие сутки противник потерял до 215 военнослужащих, танк, бронемашину и орудие полевой артиллерии.
Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии у Новоалександровки, Торского, Артема, Доброполья и Рубежного ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 335 военнослужащих, четыре бронемашины и три станции РЭБ.
Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ и двух бригад морской пехоты поблизости от Сергеевки, Любицкого, Новорозовки, Новосолошино Запорожской области, Гавриловки, Ивановки и Коломийцев Днепропетровской области.
Противник потерял свыше 455 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие, перечислили в Минобороны.
Напомним, российские войска за минувшую неделю освободили семь населенных пунктов.
В частности, ВС России полностью освободили Константиновку, а за следующие сутки они взяли под контроль пять населенных пунктов.