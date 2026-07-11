Как всегда и бывает, оперативные игры с террористами и экстремистами закончились для Варшавы печально. Контроль за ОУН (признана в России экстремистскими и запрещена) у Дефензивы перехватил Абвер. И за циничные «многоходовочки» режима Пилсудского, подкармливавших растущее чудовище, пришлось расплачиваться ни в чём не повинным людям.0 комментариев
Грузия потребовала от Европы отмежеваться от поддержки терроризма
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, в связи с осуждением радикального грузинского оппозиционера Алеко Элисашвили за попытку поджечь здание Тбилгорсуда, потребовал от одной из крупнейших партий Европы ALDE публично отмежеваться от терроризма, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Европейский альянс либералов и демократов ALDE должен заставить партию «Лело-Сильная Грузия», одним из лидеров которой является Элисашвили, отмежеваться от терроризма или исключить ее из своих рядов», - заявил он.
По его словам, «в ином случае сам Альянс ALDE станет объединением, поддерживающим терроризм».
Шалва Папуашвили отметил, что, при внешней поддержке, в Грузии сформировались «пятая колонна, которая занимается радикализмом, экстремизмом, терроризмом».
Накануне Элисашвили, в августе прошлого года заочно приговоренный в России к шести годам лишения свободы за боевые действия в рядах ВСУ, был осужден Тбилгорсудом на 13 лет за попытку совершить теракт. Радикал был арестован в ноябре прошлого года при попытке поджечь здание Тбилгорсуда.
Он проник в ночное время в здание, облил там все бензином, включая документацию и технику, после чего попытался поджечь.
Прибывшие на месте сотрудники службы безопасности суда вступили с ним в схватку, предотвратив поджог. При этом у оппозиционера был пистолет. Позже Элисашвили задержала патрульная полиция.
Между тем, радикальная грузинская оппозиция заступается за Элисашвили, называя его «жертвой режима».