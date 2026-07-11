Грузия потребовала от Европы отмежеваться от поддержки терроризма

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Европейский альянс либералов и демократов ALDE должен заставить партию «Лело-Сильная Грузия», одним из лидеров которой является Элисашвили, отмежеваться от терроризма или исключить ее из своих рядов», - заявил он.

По его словам, «в ином случае сам Альянс ALDE станет объединением, поддерживающим терроризм».

Шалва Папуашвили отметил, что, при внешней поддержке, в Грузии сформировались «пятая колонна, которая занимается радикализмом, экстремизмом, терроризмом».

Накануне Элисашвили, в августе прошлого года заочно приговоренный в России к шести годам лишения свободы за боевые действия в рядах ВСУ, был осужден Тбилгорсудом на 13 лет за попытку совершить теракт. Радикал был арестован в ноябре прошлого года при попытке поджечь здание Тбилгорсуда.

Он проник в ночное время в здание, облил там все бензином, включая документацию и технику, после чего попытался поджечь.

Прибывшие на месте сотрудники службы безопасности суда вступили с ним в схватку, предотвратив поджог. При этом у оппозиционера был пистолет. Позже Элисашвили задержала патрульная полиция.

Между тем, радикальная грузинская оппозиция заступается за Элисашвили, называя его «жертвой режима».