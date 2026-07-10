Заочно осужденный в России наемник ВСУ приговорен в Грузии к 13 годам за терроризм

Заочно осужденный в России наемник ВСУ приговорен в Грузии к 13 годам

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Элисашвили был арестован в ноябре прошлого года при попытке поджечь здание Тбилгорсуда.

Он проник в ночное время в здание, облил там все бензином, включая документацию и технику, после чего попытался поджечь.

Прибывшие на месте сотрудники службы безопасности суда вступили с ним в схватку, предотвратив поджог. При этом у оппозиционера был пистолет. Позже Элисашвили задержала патрульная полиция.

На процессе в Тбилгорсуде 10 июля Алеко Элисашвили, экс-депутат парламента Грузии, публично оскорбил премьер-министра Ираклия Кобахидзе и вице-премьера Мамуку Мдинарадзе. Также он нецензурно выражался в адрес России. Перед оглашением приговора Элисашвили прокричал: «Слава Украине, слава Грузии!».

В политику Элисашвили пришел из журналистики, он создал и возглавил партию «Граждане» («Мокалакееби»).