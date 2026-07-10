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Заочно осужденный в России наемник ВСУ приговорен в Грузии к 13 годам за терроризм
Заочно осужденный в России наемник ВСУ приговорен в Грузии к 13 годам
Радикальный грузинский оппозиционер Алеко Элисашвили, в августе прошлого года заочно приговоренный в России к шести годам лишения свободы за боевые действия в рядах ВСУ, осужден Тбилгорсудом на 13 лет за попытку совершить теракт, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Элисашвили был арестован в ноябре прошлого года при попытке поджечь здание Тбилгорсуда.
Он проник в ночное время в здание, облил там все бензином, включая документацию и технику, после чего попытался поджечь.
Прибывшие на месте сотрудники службы безопасности суда вступили с ним в схватку, предотвратив поджог. При этом у оппозиционера был пистолет. Позже Элисашвили задержала патрульная полиция.
На процессе в Тбилгорсуде 10 июля Алеко Элисашвили, экс-депутат парламента Грузии, публично оскорбил премьер-министра Ираклия Кобахидзе и вице-премьера Мамуку Мдинарадзе. Также он нецензурно выражался в адрес России. Перед оглашением приговора Элисашвили прокричал: «Слава Украине, слава Грузии!».
В политику Элисашвили пришел из журналистики, он создал и возглавил партию «Граждане» («Мокалакееби»).