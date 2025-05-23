Посол Келин заявил об усилении Лондоном ощущения безнаказанности Зеленского

Tекст: Вера Басилая

По словам Келина, Британия контролирует Владимира Зеленского, поддерживая его требования и тем самым усиливая у него ощущение безнаказанности за свои действия, передает РИА «Новости».

Келин отметил, что Британия действует в составе трио, в которое, по его словам, входят также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. По словам дипломата, поддержка Британии выражается в том, что Лондон защищает Зеленского даже от «сердитых» американцев и поощряет все его «хотелки».

Посол считает, что такая политика усиливает воинственные настроения Зеленского и мешает переходу к поиску дипломатических решений на фоне переговоров в Стамбуле.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что британские власти ведут Владимира Зеленского по джунглям международной политики словно поводыри.

СМИ сообщили, что Зеленский планировал устроить публичную перепалку с Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле.

Посольство России обвинило Британию в попытках срыва переговоров по Украине.