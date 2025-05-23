  • Новость часаСтало известно о переброске группировки ВСУ на север Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза
    ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по Льгову в Курской области
    Посол Украины в Лондоне призвал невозможным возвращения к границам 2022 года
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС
    «Северяне» отразили попытку ВСУ прорваться к курскому Горналю
    Силы ПВО сбили за сутки 112 украинских беспилотников
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    Совет ЕС запланировал слушание по лишению Венгрии права голоса
    Франция направила в Балтийское море корабль электронной разведки
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    7 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Русские идут!

    На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

    3 комментария
    23 мая 2025, 09:15 • Новости дня

    Посол России заявил об усилении Лондоном ощущения безнаказанности Зеленского

    Посол Келин заявил об усилении Лондоном ощущения безнаказанности Зеленского

    Tекст: Вера Басилая

    Поддержка Лондона усиливает воинственный настрой Владимира Зеленского и его ощущение безнаказанности, потакая его «хотелкам», заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.

    По словам Келина, Британия контролирует Владимира Зеленского, поддерживая его требования и тем самым усиливая у него ощущение безнаказанности за свои действия, передает РИА «Новости».

    Келин отметил, что Британия действует в составе трио, в которое, по его словам, входят также президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. По словам дипломата, поддержка Британии выражается в том, что Лондон защищает Зеленского даже от «сердитых» американцев и поощряет все его «хотелки».

    Посол считает, что такая политика усиливает воинственные настроения Зеленского и мешает переходу к поиску дипломатических решений на фоне переговоров в Стамбуле.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров отметил, что британские власти ведут Владимира Зеленского по джунглям международной политики словно поводыри.

    СМИ сообщили, что Зеленский планировал устроить публичную перепалку с Владимиром Путиным на переговорах в Стамбуле.

    Посольство России обвинило Британию в попытках срыва переговоров по Украине.

    22 мая 2025, 21:25 • Новости дня
    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя

    Залужный признал невозможность возвращения Украины к границам 1991 и 2022 годов

    Залужный призвал Украину не надеяться на чудо и белого лебедя
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный выразил мнение, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года.

    Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Британии Валерий Залужный выступил на форуме «Экспорт безопасности: украинское оружие в мире». Он отметил, что Украина не сможет возвратиться к границам 2022-го или 1991 года, передает «Газета.Ru».

    «Надеюсь, что в этом зале уже нет людей, которые еще надеются на какое-то чудо или на какого-то белого лебедя, который на Украину принесет мир, границы 1991 или 2022 года и после этого будет большое счастье», – заявил Залужный, комментируя перспективы возвращения территорий.

    Он отметил, что Киев сейчас оказался в крайне тяжелом экономическом положении и сталкивается с нехваткой человеческих ресурсов для продолжения боевых действий.

    Ранее Залужный высказывал мнение о возможности уступки части территорий Украиной при заключении мирного соглашения. Польский журнал Polityka отмечал, что Европа не сможет удержать Украину в зоне своего влияния.

    Ранее Залужный заявил, что Украина не сдастся, и призвал западные страны продолжать поддержку Киева.

    Президент США Дональд Трамп считает, что возвращение потерянных Киевом регионов, в том числе Крыма, будет крайне затруднительным.

    МИД России заявил, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

    Коментарии (11)
    22 мая 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    Путин: ВС России решают задачу по созданию буферной зоны на границе с Украиной
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством.

    «Уже говорил, что было принято решение о создании необходимой буферной зоны безопасности вдоль границы. Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий отмечал, что буферная зона для недопущения обстрелов со стороны ВСУ должна доходить до Конотопа в Сумской области.

    Коментарии (17)
    22 мая 2025, 18:20 • Видео
    Зачем Зеленскому римский папа

    Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 19:54 • Новости дня
    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ

    Глава Минфина Украины предложил странам ЕС закрепить взносы на ВСУ в процентах от ВВП

    В Киеве предложили странам ЕС отчислять долю от ВВП на содержание ВСУ
    @ AP/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Министр финансов Украины Сергей Марченко предложил европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    Марченко уточнил, что Украина предлагает начать работу по новой схеме уже с 2026 года, передает ТАСС. По его словам, расходы по поддержке ВСУ могут быть распределены между государствами и составлять определенную долю их ВВП. Такие выплаты, как отметил министр, будут учтены в оборонных расходах стран в рамках их обязательств перед НАТО.

    Киевские власти ищут альтернативные источники финансирования армии на фоне снижения объема помощи со стороны США.

    Депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что военная помощь, утвержденная при президенте Джо Байдене, завершится летом, а переговоры о новых поставках пока не ведутся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

    Коментарии (32)
    22 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    В Полтаве демонтировали памятник Петру I на центральной площади
    В Полтаве демонтировали памятник Петру I на центральной площади
    @ Batsv/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Памятник Петру I, установленный в центре Полтавы после победы в битве со шведами, был полностью демонтирован по решению городских властей.

    Памятник Петру I, который находился в центре Полтавы, был демонтирован по решению городских властей, передает ТАСС.

    Именно в этом месте российский император останавливался после победы в битве со шведами в 1709 году. На месте монумента остался только постамент и информационная табличка.

    Пока неизвестно, появится ли на этом месте новый памятник. Демонтированный монумент власти Полтавы планируют передать на хранение в музей «Поле Полтавской битвы». Там уже находится еще один памятник Петру I, ранее стоявший у входа в музей и демонтированный в феврале 2025 года.

    Возможность проводить демонтаж таких памятников власти Полтавы получили после решения Минкультуры Украины исключить 15 объектов культурного наследия из государственного реестра недвижимых памятников. Приказ об этом был подписан 31 января.

    Борьба с памятниками российским и советским деятелям, а также переименование улиц, началась на Украине еще в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. С 2022 года власти усилили курс на вытеснение русского языка и символов, связанных с историей России и СССР, по всей стране демонтируют подобные памятники и меняют названия улиц.

    Ранее украинский телеканал «Рада» сообщил о демонтаже памятника Петру I, который находился возле музея «Поле Полтавской битвы».

    Кроме того в городе приняли решение снести памятники победы над шведами 1709 года.

    Историк отметил, что после сноса этих памятников Владимира Зеленского ждет участь Мазепы.

    Коментарии (14)
    22 мая 2025, 18:35 • Новости дня
    Песков подтвердил получение встречного списка от Украины по обмену пленными

    Песков сообщил о поступлении от Украины списка для обмена пленными

    Песков подтвердил получение встречного списка от Украины по обмену пленными
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу», что подтверждено официальным представителем Кремля.

    Москва получила встречный список пленных для обмена по формуле «тысячу на тысячу», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: «Да, действительно, сейчас получен», отвечая на вопрос о поступлении документа.

    Переговоры о возможном обмене пленными по такой формуле ранее проходили между делегациями России и Украины в Стамбуле. Согласование списков считается одним из важных этапов реализации договоренностей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия стремится ускорить обмен пленными с Украиной по формуле «тысяча на тысячу». А население Европы увеличилось благодаря прибытию украинских беженцев, общее число которых к апрелю 2025 года составило 6 млн 358 тыс. человек.

    Коментарии (5)
    22 мая 2025, 15:01 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Полтавку между Красноармейском и Константиновкой
    Российские войска освободили Новую Полтавку между Красноармейском и Константиновкой
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Центр» был освобожден населенный пункт Новая Полтавка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Новая Полтавка находится на основной трассе между ключевыми укрепрайонами ВСУ в ДНР – Красноармейском и Константиновкой, таким образом российские войска разрезали главную прямую дорогу между важнейшими для Украины городами в Донбассе.

    Подразделением «Центр»  было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии около Ульяновки, Коптево, Новоэкономического, Новосергеевки, Алексеевки, Котляровки, Петровского, Димитрова и Николаевки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили до 400 военнослужащих, семь бронемашин, в том числе американский бронеавтомобиль HMMWV и бронемашина MaxxPro, а также канадский бронетранспортер Senator. Уничтожены три артиллерийских орудия.

    В то же время подразделениями группировки «Север» было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны возлеКонстантиновки, Рыжевки, Владимировки, Павловки, Окопа, Мирополья, Яблоновки Сумской области и Волчанска Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены три станции РЭБ, а также склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Петропавловки, Грушевки, Подлимана, Купянск-Узлового, Соболевки Харьковской области, Редкодуба, Ямполя и Карповки ДНР.

    ВСУ при этом потеряли свыше 220 военнослужащих, бронемашину, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе британскую 105-мм гаубицу L-119. Уничтожены два склада с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Дылеевки, Нелеповки, Берестока, Катериновки, Ступочек, Старой Николаевки, Серебрянки, Александро-Шультино, Зари и Часова Яра ДНР.

    Противник при этом потерял до 245 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113 и артиллерийское орудие. Уничтожены станция РЭБ и четыре склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны поблизости  от Зеленого Поля, Новополя, Комара, Отрадного ДНР и Гуляйполя Запорожской области.

    ВСУ потеряли более 215 военнослужащих, танк, восемь бронемашин. Уничтожены два орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, бригадам береговой обороны и теробороны около Степногорска, Павловки, Каменского, Малой Токмачки Запорожской области, Тягинки, Садового и Антоновки Херсонской области.

    Уничтожены до 75 военнослужащих, две станции РЭБ, два склада боеприпасов и материальных средств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. До этого они освободили Богатырь в ДНР, а ранее – Александрополь в ДНР.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Беловского района Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки украинского БПЛА, экстренно доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко встретил Волобуева в больнице.

    По словам Хинштейна, медики сразу провели компьютерную томографию пострадавшему и начали подготовку к операции. Он подчеркнул, что у Волобуева диагностированы минно-взрывная травма, переломы костей таза и руки. После хирургического вмешательства главу района ожидает курс реабилитации.

    Хинштейн отметил, что несмотря на тяжелые травмы, Волобуев сохраняет боевой настрой и беспокоится о необходимости временно оставить работу. Хинштейн выразил благодарность Мурашко и Минздраву России.

    «С августа бок о бок с курскими врачами в регионе работают врачи из Центра медицины катастроф, Минздрава, ФМБА, департамента здравоохранения Москвы. При необходимости – больных регулярно транспортируют в столицу, также активно применяются методы телемедицины. Искренне благодарю медиков за спасённые жизни и неоценимую помощь людям!» – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Волобуев получил травмы после атаки украинского дрона по его автомобилю. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Президент России Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 15:10 • Новости дня
    ВС России поразили цех ремонта самолетов и инфраструктуру военного аэродрома ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение цеху ремонта самолетов, объектам инфраструктуры военного аэродрома, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по предприятию оборонной промышленности Украины, радиолокационным станциям ПВО, складам ракетно-артиллерийского вооружения и беспилотников, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 138 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, в ходе ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» уничтожены две пусковые установки, кабина боевого управления и американская станция ЗРК Patriot.

    Средствами ПВО были сбиты три управляемые авиабомбы JDAM и четыре снаряда РСЗРО HIMARS, а также 317 беспилотников.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 58 360 беспилотников, 606 ЗРК, 23 468 танков и других бронемашин, 1563 боевые РСЗО, 25150 орудий полевой артиллерии и минометов, 35 790 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России нанесли поражение лагерю подготовки ВСУ.

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили инфраструктуру украинских аэродромов. В минувшие выходные ВС России также поразили украинский военный аэродром.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 14:39 • Новости дня
    Число украинских беженцев в Европе превысило 6 млн человек
    Число украинских беженцев в Европе превысило 6 млн человек
    @ Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Население Европы увеличилось за счет прибывших украинских беженцев, число которых к апрелю 2025 года достигло 6 млн 358 тыс. человек.

    Число украинских беженцев в странах Европы в апреле 2025 года превысило 6,3 млн, данные приводит ТАСС со ссылкой на Минэкономики Украины. В докладе отмечается, что с декабря 2024 года по апрель 2025 года количество украинских беженцев увеличилось на 104 тыс. человек.

    Всего во всем мире на 17 апреля 2025 года зафиксировано 6,918 млн украинских беженцев, из которых 6,358 млн находятся в Европе, а еще 560 тысяч – за ее пределами.

    Наибольшее число украинских беженцев проживают в Германии – 1,4 млн человек, в Польше – почти 1 млн человек. Значительная часть также находится в Чехии (401 тыс.), Британии (254 тыс.) и Испании (235 тыс.). При этом сведений о количестве украинцев в России и Белоруссии в докладе не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за два года доля украинских беженцев в Европе, желающих вернуться на родину, уменьшилась почти вдвое. Министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Австрии Клаудия Плакольм потребовала прекратить предоставление льгот украинским беженцам в Австрии. Она отметила случаи манипуляций с получением этих льгот.

    Коментарии (9)
    22 мая 2025, 10:59 • Новости дня
    Bild сообщила о попытке Мерца удержать США в мирном процессе по Украине
    Bild сообщила о попытке Мерца удержать США в мирном процессе по Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правительство Германии во главе с канцлером Фридрихом Мерцем обозначило сохранение вовлеченности США в украинское урегулирование как один из внешнеполитических приоритетов, пишет газета Bild.

    Правительство Германии при канцлере Фридрихе Мерце считает важнейшим приоритетом не допустить выхода Соединенных Штатов из мирного процесса по Украине, передает ТАСС со ссылкой на публикацию газеты Bild. Для этого Мерц предложил организовать техническую встречу между странами Европы и США, чтобы обсудить дальнейшие шаги по урегулированию ситуации.

    Предложение было озвучено в ходе телефонного разговора лидеров Евросоюза, Франции, Италии, Финляндии и Германии с американским президентом Дональдом Трампом 19 мая. Как уточняет издание, беседа оказалась напряженной – когда Трамп намекнул на возможный выход Вашингтона из мирного процесса, все участники «затаили дыхание» и не решились уточнить детали, опасаясь, что США окончательно откажутся от поддержки Киева.

    По словам источников газеты, «не допустить ухода Трампа [из мирного процесса] – это одна из важнейших внешнеполитических целей Фридриха Мерца». Именно поэтому канцлер предложил созвать техническую встречу для подготовки к предстоящим переговорам России и Украины, на что Трамп в итоге согласился, что принесло облегчение европейским лидерам.

    Bild пишет, что таким образом удалось избежать наиболее неблагоприятного сценария уже на этом этапе. Однако, учитывая постоянные изменения в позиции Трампа, европейские лидеры не уверены, удастся ли удержать США в процессе урегулирования в долгосрочной перспективе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер партии ХДС Фридрих Мерц призвал согласовывать с Россией любые решения о возможной отправке немецких военных на Украину. Мерц заявил, что вопрос отправки войск ФРГ на Украину не стоит на повестке дня. Он также счел недопустимыми переговоры по Украине без участия европейских стран.

    Коментарии (2)
    23 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти продолжают оказывать разностороннюю поддержку военно-морским силам Украины, включая поставки катеров и ракет, чтобы «стреножить» действия Черноморского флота России, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    По словам Келина, Лондон активно помогал и продолжает помогать развитию военно-морских сил Украины с целью ограничить возможности российского флота на Черном море, передает РИА «Новости».

    Посол заявил, что Британия последовательно занималась этим направлением еще до начала спецоперации на Украине.

    Келин отметил, что, по мнению Москвы, Лондон стремится «стреножить российский флот на Черном море», однако соотношение сил в регионе остается в пользу России. Он добавил, что после начала спецоперации Британия продолжила передавать Киеву противокорабельные ракеты и оказывать поддержку в создании флота безэкипажных катеров, а также в планировании операций украинских сил в Черном море, что активно обсуждалось в британских СМИ.

    Дипломат напомнил, что в 2021 году Британия предложила построить для Украины восемь ракетных катеров и заключила соглашение о кредите на 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долларов) для закупки вооружений и строительства флота. Тогда же Киев заявил о планах создания новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях. В 2023 году Британия сообщила о намерении передать Украине 23 военных катера и 20 амфибий «Викинг», а в 2024 году – два минных тральщика Королевского военно-морского флота.

    Ранее посол России заявлял, что Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может быть построена на Азовском море.

    Посольство России обвинило Британию в попытках сорвать переговоры по Украине.

    Коментарии (2)
    22 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Льгову в Курской области пострадали 12 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области, пострадали 12 мирных граждан, включая несовершеннолетних, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    В числе пострадавших – дети 13 и 16 лет, у 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего – черепно-мозговая травма, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В числе пострадавших семь женщин и трое мужчин.

    Их жизни ничего не угрожает, всех отправили в Курскую областную больницу. На место направили дополнительные бригады скорой помощи. Также в результате удара повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный дом и два частных дома.

    Ранее в четверг при ударе ВСУ был ранен глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 20:59 • Новости дня
    ПВО в течение дня сбила 159 украинских беспилотников
    ПВО в течение дня сбила 159 украинских беспилотников
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что больше всего аппаратов было уничтожено над Орловской и Курской областями – 54 и 53 соответственно.

    Ведомство уточнило, что с 8.00 до 20.00 над Московским регионом было сбито 22 беспилотника, над Тульской областью – 13, над Брянской – шесть, над Тверской и Рязанской областями – по четыре, над Калужской – два, над Белгородской – один.

    Ранее на подлете к Москве сбили четыре дрона. Минобороны указывало, что за последние сутки над регионами России средствами ПВО было сбито 485 украинских беспилотников.

    Коментарии (0)
    22 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для удара по Льгову в Курской области вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS, сообщил сотрудник Военного следственного управления СК России, проводивший осмотр места удара и изъявший осколки боеприпаса для дальнейшей экспертизы. СК возбудил уголовное дело о теракте.

    На месте обстрела были проведены следственные действия и обнаружены фрагменты и осколки, «предположительно, от РСЗО HIMARS». Объекты изъяты для дальнейшей экспертной проверки, передает РИА «Новости».

    В результате обстрела пострадали местные жители, которые были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Представитель следствия уточнил, что в районе атаки поврежден фасад многоквартирного жилого дома и выбиты окна.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту украинской атаки на гражданские объекты Льгова открыто уголовное дело о теракте, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Среди раненых оказались подростки 13 и 16 лет.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 00:36 • Новости дня
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    @ кадр из видео Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара ВСУ по Льгову пострадали 16 мирных жителей, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Двое получили легкие ссадины и отпущены на амбулаторное лечение.

    Представители администрации города и ремонтные бригады сразу после обстрела провели обход поврежденных объектов. По последним данным, повреждены 30 частных домов, выбиты окна в 26 квартирах трех многоквартирных домов, пострадали два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей, рассказал Хинштейн.

    Он сообщил, что специалисты приступят к восстановлению поврежденного жилья, включая замену стеклопакетов. Он заверил, что никто из пострадавших не останется без внимания и всей необходимой поддержки со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан, среди которых были подростки 13 и 16 лет.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Военное следственное управление Следственного комитета заявило, что для удара по Льгову вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS.

    Коментарии (0)
    Главное
    АПЛ «Архангельск» провела стрельбу «Калибром»
    Пострадавшего от дрона главу района Курской области доставили в Москву
    Минюст Германии потребовал запрета партии АдГ
    Глава евродипломатии Каллас не смогла назвать три ветви власти
    Еврейская община Молдавии решила судиться из-за учебника по истории
    Китай испытал грузовой беспилотный самолет
    Россияне испытали кринж из-за молодежного сленга

    Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза

    Европа вводит высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков. Однако эксперты уверены: Россия все равно продолжит наращивать экспорт своих удобрений, как и раньше. Тогда как Европу, где уже закрылись собственные химические заводы, ждут неприятные последствия. Почему даже русофобская Польша, отказавшись от российского газа, все эти годы скупала российские удобрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

    Перейти в раздел

    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

    В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности

    Перейти в раздел

    Венгрия добила мечту глобалистов на своей территории

    Парламент Венгрии утвердил выход страны из МУС – Международного уголовного суда, который пытался преследовать руководство России и Израиля. За проголосовали 134 депутата, против всего 37. Это должно стать началом конца для МУС: за венграми стоит сила, ради обслуживания интересов которой и был создан этот «международный суд». Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

      0 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

      7 комментариев
    • Ольга Андреева Ольга Андреева
      Русские идут!

      На территории одной фразы экс-министра обороны США Джеймса Форрестола столкнулась шизофрения Запада и возрождающееся достоинство русского мира. Итог этой лингвистической истории нам еще предстоит узнать. Главное тут – кто будет смеяться последним.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    • Разговор Путина и Трампа: главное

      Главный итог переговоров президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в том, что Вашингтон отказался применять «санкционный кнут», чем шокировал лидеров Европы и Владимира Зеленского. Президент США хочет оставить Украину наедине с Россией.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............