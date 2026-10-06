Tекст: Антон Антонов

«В Черниговской области российская авиация и расчеты «Гераней» нанесли удар по позициям 105 пого ГПСУ в районе Горска, а также по складу БПЛА ВСУ в районе Нового», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

На территории области ВСУ активно возводят оборонительные сооружения, при этом в пункте постоянной дислокации возле населенного пункта Наумовка в результате неуставных отношений был убит один из военнослужащих ВСУ.

На Сумском направлении наиболее активные бои идут возле лесного массива севернее Сум, где штурмовые группы «Северян» продвигаются по лесополосам при поддержке артиллерии, в то время как украинские части занимают оборону и не переходят в наступление.

Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Кияница, Грузское, Гнилица, Кролевец, Уралово, Пустогород, Турья и Вольное.

При этом в Сумском районе штурмовые группы «Северян» продвинулись в районе Кияницы на 200 м, в Шосткинском районе вели зачистку лесопосадок возле ранее освобожденных населенных пунктов.

На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продолжили продвижение вглубь так называемого Волчанского котла и на других участках фронта, вынуждая ВСУ отходить на новые рубежи обороны.

Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Харькова, Слатино, Чугуева, Приколотного, Купино, Черного, Гогино, Колодезного, Плоского, Циркунов, Черкасской Лозовой, Рубежного, Варваровки и Хатнего.

При этом на Липцовском направлении бойцы «Севера» продвинулись в районе Токаревки и овладели несколькими опорными пунктами, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях российские штурмовые подразделения продвинулись в районах Приколотного, Котовки, Варваровки, Резниково, Николаевки и Аннополья.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 170 в Сумской и свыше 80 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ потеряли половину штурмовой группы при прорыве «волчанского котла».

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