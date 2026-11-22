Кушнер: Нужно убедить Россию в отсутствии у НАТО стремления к конфронтации

Tекст: Антон Антонов

«Гарантии безопасности для Украины не могут быть окончательно согласованы в отрыве от архитектуры послевоенной европейской безопасности», – заявил спецпосланник в Кушнер.

По его словам, эти два вопроса должны рассматриваться в комплексе. Существующие европейские институты безопасности обеспечивают важную основу, и цель Вашингтона заключается в их укреплении, поиске слабых мест и разработке более эффективных механизмов для снижения риска будущих конфликтов.

Спецпосланник добавил, что это включает постоянные каналы для консультаций, антикризисную коммуникацию, большую прозрачность и взаимные меры по снижению эскалации. Он подчеркнул необходимость четкого понимания намерений всех сторон и наличия практических механизмов, функционирующих даже при серьезных разногласиях.

«Мы стремимся к будущему, в котором Украина находится в безопасности, Европа становится сильнее, Россия уверена в том, что НАТО не ищет конфронтации, а НАТО и ее партнеры уверены, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей», – заявил он.

Кушнер отметил, что для этого требуются «четкие заявления о намерениях, подкрепленные надежными и проверяемыми обязательствами». Он указал, что любая система должна сохранять суверенитет и независимость принятия решений всеми участвующими государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Кушнер заявил об одобрении Белым домом предоставления Украине аналога пятой статьи Устава НАТО только при соответствии этого шага национальным интересам США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о тесной связи урегулирования конфликта на Украине с формированием новой архитектуры безопасности на европейском континенте.

