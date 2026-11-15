Песков назвал урегулирование на Украине и безопасность Европы частями целого

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Песков, формирование новой архитектуры безопасности на европейском континенте станет неотъемлемой частью процесса завершения украинского конфликта, передают «Вести».

«Очевидно, что так или иначе урегулирование на Украине будет связано с новой архитектурой безопасности на европейском континенте. Это две составные вещи, и ни одна без другой существовать не сможет», – заявил Песков журналисту Павлу Зарубину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил об отсутствии попыток установить контакт с Москвой со стороны выбранных странами Европы переговорщиков по урегулированию на Украине.

В пятницу условием присоединения европейских государств к мирным переговорам назвали демонстрацию реальной готовности способствовать урегулированию.

В среду Москва, Вашингтон и Киев обсудили устройство европейской безопасности на встрече в Абу-Даби.