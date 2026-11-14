Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке

МВД утвердило порядок отказа россиян от украинского гражданства через «Госуслуги»
Россияне, одновременно являющиеся гражданами Украины, будут считаться не имеющими украинского гражданства со дня подачи заявления о нежелании в нем состоять. Соответствующее обращение можно подать в территориальный орган ведомства по месту жительства или в электронной форме, передает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
В ведомстве пояснили, что за детей, не достигших 14-летнего возраста, заявление подает один из родителей или усыновитель. В случае с детьми, оставшимися без попечения родителей и находящимися в образовательных, медицинских или социальных организациях, документы оформляет опекун или уполномоченный представитель учреждения. По итогам рассмотрения заявитель получает подтверждающую справку.
При этом заявление будет аннулировано, если человек продолжит реализовывать права гражданина Украины, в том числе использовать украинский паспорт. Подать повторное обращение в таком случае разрешается только через 10 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о прекращении гражданства России семи выходцам из Центральной Азии и Закавказья.
В прошлом месяце в миграционной службе МВД назвали документы для подтверждения российского гражданства у детей в возрасте до 14 лет.
В прошлом году управление ФСБ по Камчатскому краю отказало украинцу в российском гражданстве из-за контактов с представителем ВСУ.