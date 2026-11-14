В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
При атаке дронов ВСУ в Климове Брянской области пострадали два человека
В брянском Климово два человека пострадали при атаке четырех дронов ВСУ
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что в результате удара четырех украинских дронов-камикадзе по поселку Климово ранения получили два местных жителя.
В брянском поселке Климово четыре беспилотника атаковали жилой сектор, два человека получили ранения, сообщил в Max Ковальчук.
«Пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение», – заявил глава региона.
Он уточнил, что различные повреждения получили пять частных жилых домов и автомобильная техника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вблизи села Чубковичи Брянской области четыре человека получили ранения при атаке украинского дрона-камикадзе. В четверг губернатор региона Егор Ковальчук сообщил о гибели водителя мопеда из-за удара беспилотника.
В Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал рейсовый автобус на остановке.