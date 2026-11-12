Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Дрон ВСУ атаковал пенсионера на мопеде в Брянской области
Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на мопед в Брянской области
Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил в Max-канале, что в результате атак украинских БПЛА погиб водитель мопеда и пострадал еще один мирный житель.
«Мужчина 52 лет погиб при движении на мопеде между населёнными пунктами Брахлов и п. Октябрь в результате атаки украинского дрона-камикадзе», – сообщил он.
Ковальчук добавил, что в селе Лобановка после удара беспилотника по легковому автомобилю получил ранения 74-летний местный житель. Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь и назначили амбулаторное лечение.
Также возле деревни Романовка Клетнянского района произошел взрыв неустановленного устройства, которое, предположительно, сбросили с дрона. В результате инцидента получили повреждения легковой автомобиль и прицеп, никто из людей не пострадал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Ковальчук сообщал о ранении двух женщин и мужчины при атаках украинских дронов на автомобили. Гражданин Белоруссии пострадал при атаке беспилотника в Брянской области.
Силы ПВО в течение четверга сбили 76 украинских беспилотников над пятью регионами.