Роспотребнадзор назвал основные симптомы внебольничной пневмонии

Tекст: Антон Антонов

«Внебольничная пневмония нередко является осложнением вирусной инфекции при присоединении бактериальных возбудителей», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

В ведомстве подчеркнули, что внебольничная пневмония протекает особенно тяжело у пожилых людей и у граждан с сопутствующими заболеваниями, так как «этому способствует общее ослабленное состояние организма».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца заведующая пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы №1 Алина Абдуллина заявила о наибольшей уязвимости детей до пяти лет, людей старше 65 лет и пациентов с хроническими болезнями перед пневмонией.

В прошлом месяце Министерство здравоохранения утвердило новый стандарт оказания медицинской помощи взрослым пациентам с внебольничной пневмонией со средним курсом лечения в 12 дней.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила взять под контроль эпидемиологическую ситуацию на фоне сезонного роста заболеваемости внебольничными пневмониями среди взрослых россиян.