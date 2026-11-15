В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.5 комментариев
Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
Европе необходимо четко обозначить, в том числе для России, свое видение послевоенного устройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Нам необходимо пойти дальше и четко заявить – в том числе и россиянам, – чего мы хотим для послевоенного периода. Нам также следует определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в плане обеспечения долгосрочной безопасности Европы», – написал Макрон в Х.
По его словам, цель Франции и ее партнеров – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжить совместную работу над укреплением общей системы безопасности для Европы. Он считает, что Украина «играет ключевую роль в НАТО, в составе которой должна иметь полноправное место».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал продолжить финансирование Украины.
Макрон заявил о необходимости выработать единое видение целей Европы перед назначением специального посланника для переговоров с Россией и выразил готовность сам заняться этим вопросом.