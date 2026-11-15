Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода

Tекст: Антон Антонов

«Нам необходимо пойти дальше и четко заявить – в том числе и россиянам, – чего мы хотим для послевоенного периода. Нам также следует определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в плане обеспечения долгосрочной безопасности Европы», – написал Макрон в Х.

По его словам, цель Франции и ее партнеров – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжить совместную работу над укреплением общей системы безопасности для Европы. Он считает, что Украина «играет ключевую роль в НАТО, в составе которой должна иметь полноправное место».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал продолжить финансирование Украины.

Макрон заявил о необходимости выработать единое видение целей Европы перед назначением специального посланника для переговоров с Россией и выразил готовность сам заняться этим вопросом.