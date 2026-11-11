ВС России поразили три электроподстанции и сухогруз с оружием для ВСУ

Минобороны: ВС России поразили три электроподстанции и судно с оружием для ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

Российские военные продолжают наносить удары беспилотными аппаратами по объектам энергетики, обеспечивающим работу украинского военно-промышленного комплекса. Кроме того, атакам подвергаются суда с военным имуществом для украинской армии, указало ведомство в Max.

В течение ночи в результате ударов были поражены электроподстанция в Кривом Роге Днепропетровской области, а также две электроподстанции в населенных пунктах Маяки и Усатово Одесской области.

Также в акватории Черного моря юго-западнее Одессы было поражено судно типа «сухогруз». Оно перевозило вооружение и грузы двойного назначения для украинских войск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские военные нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В понедельник Минобороны сообщило о поражении мест производства дронов и судов с военными грузами.

В воскресенье Вооруженные силы России поразили электроподстанцию в Днепропетровской области и два судна с военными грузами.