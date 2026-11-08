В Госдуме исключили возможность перемирия для ввода войск Европы на Украину

Tекст: Денис Тельманов

Европейские страны вынашивали планы по вводу своих войск на Украину под флагом «коалиции желающих», рассчитывая на заключение временного перемирия с Россией, передает ТАСС.

«У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом «коалиции желающих». Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет», – заявил Толстой.

Депутат допустил возможность учета позиции Евросоюза при решении украинского вопроса. При этом он подчеркнул отсутствие приоритетности мнения европейцев для Москвы, поскольку содержание позиции Брюсселя менялось уже трижды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу министр обороны Германии Борис Писториус выразил недовольство методами президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса.

В пятницу зять американского лидера Джаред Кушнер допустил расширение формата переговоров по Украине за счет европейских союзников США.

Во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие представителей европейских стран в переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Абу-Даби.