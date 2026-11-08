Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Участок у Гоптовки назван самым успешным для российской армии на неделе
Марочко назвал участок у Гоптовки самым успешным для ВС России на неделе
Российские военнослужащие добились самых серьезных успехов за неделю на участке фронта у Гоптовки в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Если мы говорим о самом успешном участке в Харьковской области, то это населенный пункт Гоптовка и его окрестности. Именно там на неделе у наших военнослужащих были самые серьезные завоевания», – заявил Марочко.
Ранее он сообщал ТАСС, что бойцы Вооруженных сил России зачищают местность у Гоптовки, взятой под контроль 10 сентября, и готовятся к наступлению на Харьков. Эксперт добавил, что российские военные планомерно расширяют зону контроля южнее этого населенного пункта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу разведчики 11-го армейского корпуса убедили находившихся в блиндаже украинских военнослужащих сдаться без применения оружия.
Военнослужащие группировки войск «Север» сбили в Харьковской области более 300 тяжелых беспилотников «Баба-яга».
В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о занятии подразделениями Вооруженных сил России новых позиций в окрестностях Гоптовки, Глубокого и Лукьянцев.