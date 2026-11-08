Марочко назвал участок у Гоптовки самым успешным для ВС России на неделе

Tекст: Денис Тельманов

«Если мы говорим о самом успешном участке в Харьковской области, то это населенный пункт Гоптовка и его окрестности. Именно там на неделе у наших военнослужащих были самые серьезные завоевания», – заявил Марочко.

Ранее он сообщал ТАСС, что бойцы Вооруженных сил России зачищают местность у Гоптовки, взятой под контроль 10 сентября, и готовятся к наступлению на Харьков. Эксперт добавил, что российские военные планомерно расширяют зону контроля южнее этого населенного пункта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу разведчики 11-го армейского корпуса убедили находившихся в блиндаже украинских военнослужащих сдаться без применения оружия.

Военнослужащие группировки войск «Север» сбили в Харьковской области более 300 тяжелых беспилотников «Баба-яга».

В пятницу военный эксперт Андрей Марочко сообщил о занятии подразделениями Вооруженных сил России новых позиций в окрестностях Гоптовки, Глубокого и Лукьянцев.