Российские военные заняли новые позиции на севере Харьковской области

ВС России вышли на новые рубежи у трех поселков в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские военнослужащие продвинулись на харьковском направлении и закрепились на новых позициях у трех населенных пунктов, передает ТАСС.

«За несколько последних суток на севере Харьковской области наши военнослужащие продолжали выполнять задачи специальной военной операции. Есть подтвержденная информация о занятии новых рубежей и позиций в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое и Лукьянцы», – заявил Марочко.

По его словам, зачищая территорию у взятой под контроль 10 сентября Гоптовки, военные готовятся к наступлению на Харьков и планомерно расширяют зону контроля южнее поселка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» при поддержке авиации и беспилотников продвинулись на участках наступления в Сумской и Харьковской областях.

Ранее Министерство обороны России сообщило о сжатии кольца окружения и расширении внешней зоны контроля в Харьковской области.

Кроме того, ведомство объявило об активных боях за Аннополье, Приколотное и Котовку.