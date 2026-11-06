Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Российские военные заняли новые позиции на севере Харьковской области
ВС России вышли на новые рубежи у трех поселков в Харьковской области
Подразделения Вооруженных сил России в ходе наступления на севере Харьковской области заняли новые рубежи и позиции в окрестностях Гоптовки, Глубокого и Лукьянцев, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские военнослужащие продвинулись на харьковском направлении и закрепились на новых позициях у трех населенных пунктов, передает ТАСС.
«За несколько последних суток на севере Харьковской области наши военнослужащие продолжали выполнять задачи специальной военной операции. Есть подтвержденная информация о занятии новых рубежей и позиций в районах населенных пунктов Гоптовка, Глубокое и Лукьянцы», – заявил Марочко.
По его словам, зачищая территорию у взятой под контроль 10 сентября Гоптовки, военные готовятся к наступлению на Харьков и планомерно расширяют зону контроля южнее поселка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду штурмовые подразделения российской группировки войск «Север» при поддержке авиации и беспилотников продвинулись на участках наступления в Сумской и Харьковской областях.
Ранее Министерство обороны России сообщило о сжатии кольца окружения и расширении внешней зоны контроля в Харьковской области.
Кроме того, ведомство объявило об активных боях за Аннополье, Приколотное и Котовку.