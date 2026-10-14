Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
ВС России развернули бои за пять населенных пунктов в Харьковской области
Подразделения группировки «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, сообщили в Минобороны.
В кольце окружения продолжаются бои за Николаевку и Варваровку, говорится в канале Max Минобороны.
Потери окруженной группировки ВСУ за сутки составили до 40 военнослужащих.
В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются бои за Приколотное, Котовку и Гогино в Харьковской области.
Группировкой нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Курганного, Федоровки, Малого Бурлука и Хатнего.
Также в Харьковской области поражены живая сила и техника механизированной, двух мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ у Рубежного, Великих Проходов, Бугаевки, Избицкого и Великого Бурлука.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Великой Рыбицы, Никольского, Бариловки, Кучеровки, Глухова и города Сумы.
Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 225 военнослужащих, боевую машину РСЗО «Град» и четыре станции РЭБ, отчитались в Минобороны.
Утром в среду сообщалось, что ВСУ перебросили в Сумскую область «рейнджерский» полк для диверсий.
Накануне окруженная в Харьковской области группировка ВСУ за сутки потеряла 60 боевиков.
Ранее ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.