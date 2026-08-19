Политики могут сколько угодно имитировать эскалацию, но если транснациональные корпорации, обладающие доступом к закрытой информации, начали массово закреплять свои права в России, это означает: в их моделях вероятность открытия рынка выше, чем принято считать в публичном пространстве.0 комментариев
Швейцария лишила украинских уклонистов права на убежище
Швейцария ограничила выдачу видов на жительство украинцам призывного возраста
Власти Швейцарии прекращают предоставлять статус защиты военнообязанным гражданам Украины без документального подтверждения выполнения ими воинского долга на родине.
Швейцария с 20 августа прекращает выдавать разрешение на проживание украинцам призывного возраста, если они не подтвердят выполнение воинских обязанностей, передает РИА «Новости». Соответствующее заявление сделал Федеральный совет страны.
«Швейцария юридически не связана этим решением Совета ЕС. Тем не менее Федеральный совет считает, что в интересах страны – привести свою практику в соответствие с подходом государств-членов ЕС. В связи с этим статус защиты S отныне будет предоставляться только тем лицам, которые выполняют имеющиеся у них на Украине воинские обязанности», – сообщил швейцарский кабмин.
Ограничение затронет украинцев призывного возраста, резервистов и добровольцев вооруженных сил. Новые правила коснутся всех заявлений, поданных с 20 августа 2026 года. При этом мера не повлияет на тех, кто уже обладает статусом защиты. Ранее Евросоюз также обязал украинских призывников, въехавших с 31 июля, подтверждать выполнение воинского долга для получения временной защиты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Евросоюза обязал украинских беженцев призывного возраста документально подтверждать выполнение воинских обязанностей.
Кабинет министров Украины постановил автоматически ставить мужчин на воинский учет при обращении в дипломатические представительства.
Заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Душчык назвал идею депортации таких граждан бессмысленной.