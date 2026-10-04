В Германии начали расследование против арендаторов закрытого Русского дома

Tекст: Ольга Иванова

Генеральная прокуратура столицы Германии проверяет деятельность лиц, арендующих помещения в закрытом Русском доме, передает РИА «Новости». «В настоящее время ведется расследование в отношении неустановленных лиц, то есть арендаторов Русского дома», – заявили представители ведомства.

Подозреваемым вменяют нарушение закона о внешнеэкономической деятельности. Как отмечает газета Suddeutsche Zeitung, в здании продолжают работать книжный магазин Mnogoknig, столовая и визовый центр, однако правоохранителям неизвестно, кто именно получает прибыль от их деятельности.

Первого сентября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что 18 сентября страна закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор о работе Русского дома. В ответ российское внешнеполитическое ведомство прекратило работу культурных центров имени Гете в России, а 18 сентября закрылось генконсульство Германии в Петербурге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали от сотрудников Русского дома срочно покинуть страну.

Поводом для закрытия учреждения стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

В ответ Москва закрыла отделения немецкого института Гете.