Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
В Германии начали расследование против арендаторов закрытого Русского дома
Неустановленных арендаторов закрытого Русского дома в Берлине подозревают в нарушении закона о внешнеэкономической деятельности из-за работающих там магазина и визового центра.
Генеральная прокуратура столицы Германии проверяет деятельность лиц, арендующих помещения в закрытом Русском доме, передает РИА «Новости». «В настоящее время ведется расследование в отношении неустановленных лиц, то есть арендаторов Русского дома», – заявили представители ведомства.
Подозреваемым вменяют нарушение закона о внешнеэкономической деятельности. Как отмечает газета Suddeutsche Zeitung, в здании продолжают работать книжный магазин Mnogoknig, столовая и визовый центр, однако правоохранителям неизвестно, кто именно получает прибыль от их деятельности.
Первого сентября глава МИД Германии Йоханн Вадефуль сообщил, что 18 сентября страна закроет генконсульство России в Бонне и расторгнет договор о работе Русского дома. В ответ российское внешнеполитическое ведомство прекратило работу культурных центров имени Гете в России, а 18 сентября закрылось генконсульство Германии в Петербурге.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии потребовали от сотрудников Русского дома срочно покинуть страну.
Поводом для закрытия учреждения стал инцидент с беспилотником в аэропорту Лейпцига.
В ответ Москва закрыла отделения немецкого института Гете.