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Три мирных жителя Горловки пострадали при ударе дрона ВСУ
Три мирных жителя пострадали при ударе украинского беспилотника по Горловке
В результате атаки украинского беспилотника по Горловке в ДНР ранения получили три мирных жителя, сообщил глава городского округа Иван Приходько.
«В результате украинской вооруженной агрессии ранены три мирных жителя Горловки», – написал мэр в Макс-канале.
Ранее градоначальник опубликовал кадры разрушенной квартиры в Калининском районе города, которая получила повреждения при атаке украинского дрона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг здания онкологического и хирургического отделений городской больницы в Горловке получили повреждения в результате массированной атаки украинских беспилотников.
В воскресенье мирный житель получил ранение при ударе дрона в Центрально-Городском районе города.
В прошлую субботу многоквартирный дом в Никитовском районе Горловки пострадал от атаки беспилотника.