Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Поддубный рассказал о системе поддержки ветеранов спецоперации
Поддубный: ЕР обеспечила принятие 160 законов для поддержки ветеранов СВО
В России сформирована масштабная система поддержки ветеранов специальной военной операции, которая охватывает вопросы реабилитации, трудоустройства и жилищного обеспечения бойцов, сообщил член Генсовета партии, замгендиректора ВГТРК, военкор, Герой России Евгений Поддубный.
По инициативе «Единой России» принято 160 законов, касающихся адаптации, реабилитации, трудоустройства и переобучения бойцов, говорится в сообщении на официальном сайте «Единой России». Вопросы поддержки военнослужащих включены в Народную программу партии.
«Действует государственный фонд «Защитники Отечества». В каждом регионе организована работа филиала. Это тысячи социальных координаторов, главная задача которых – реально помогать ветеранам специальной военной операции и членам семей фронтовиков. И система действительно работает», – подчеркнул в ходе дебатов на «России 24» Поддубный.
Народная программа партии предусматривает новые меры жилищной поддержки. В ходе работы над ней удалось включить блок об обеспечении льготным жильем не только ветеранов спецоперации, но и других категорий льготников.
«Единая Россия» помогает ветеранам спецоперации адаптироваться в мирной жизни. С 1 января действует социальный контракт, и ветераны специальной военной операции могут получить деньги, чтобы развивать свой бизнес, акцентировал член Генсовета «Единой России» в ходе дебатов.
Партия совместно с «Опорой России» и Сбербанком реализует программу «СВОй бизнес». Кроме того, действует программа «Школа фермера». Среди кандидатов на выборах от «Единой России» – 80 ветеранов спецоперации. Сформированы кадровые лифты, позволяющие фронтовикам участвовать в управлении страной, в том числе через президентскую программу «Время Героев», уточнил он.
«Единая Россия» будет расширять эти возможности, подчеркнул Поддубный.