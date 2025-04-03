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В храме в центре Москвы зарезали мужчину
В центре Москвы в храме бывшего Скорбященского монастыря на Новослободской улице в результате конфликта был убит мужчина, подозреваемый задержан.
В храме бывшего Скорбященского монастыря на Новослободской улице в Москве ночью обнаружили тело мужчины, передает РИА «Новости».
По информации правоохранительных органов, конфликт между погибшим и подозреваемым привел к убийству.
По словам источника агентства, тело было найдено в подсобном помещении храма.
Подозреваемый пытался скрыться с места происшествия, но был задержан менее чем через час после преступления. Это дало возможность правоохранителям быстро установить его причастность к инциденту.
Также сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело об убийстве. Правоохранители продолжают расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Ранее в Петербурге мужчина нанес смертельный удар ножом своему оппоненту и попытался совершить самоубийство.